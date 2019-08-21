В Москве построят жилой комплекс с подземным океанариумом

Окончательно согласован проект жилого комплекса с океанариумом на Поклонной горе. Он будет возведен на улице Братьев Фонченко, где ранее было заморожено строительство океанариума и бизнес-центра, передает Realty.newsru.com.
Как сообщается со ссылкой на Москомархитектуры, общая площадь будущего комплекса составит около 100 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает строительство восьми 11-этажных корпусов, включая пять жилых. Здания образуют внутренний двор с пешеходными дорожками, игровыми и спортивными площадками.
На Поклонной горе построят жилой комплекс с подземным океанариумом pic.twitter.com/rUeP6Kx1l4— 12_white (@mikky_nn) 21 августа 2019 г.
В столичном ведомстве считают, что комплекс не нарушит существующий фронт застройки. В облицовке фасадов жилых корпусов планируется использовать стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка. Во двор будут выходить стены из стекла и меди, а на внешний периметр – фасады с более закрытым видом из стекла и камня. Сообщается также, что фасады трех остальных зданий будут иметь контрастную отделку для уличного и внутреннего фронта.
Подземный океанариум станет частью торгового центра, в котором также разместятся кинотеатр, фудкорт и физкультурный центр. Также комплекс получит подземную парковку.
Отметим, что проектирование крупнейшего океанариума в Европе, который планировали построить на Поклонной горе, началось в 2002 году. Строительство началось в 2006 году, но через два года работы были остановлены из-за кризиса.