В Москве построят жилой комплекс с подземным океанариумом

Как сообщается со ссылкой на Москомархитектуры, общая площадь будущего комплекса составит около 100 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает строительство восьми 11-этажных корпусов, включая пять жилых. Здания образуют внутренний двор с пешеходными дорожками, игровыми и спортивными площадками.

На Поклонной горе построят жилой комплекс с подземным океанариумом pic.twitter.com/rUeP6Kx1l4 — 12_white (@mikky_nn) 21 августа 2019 г.

В столичном ведомстве считают, что комплекс не нарушит существующий фронт застройки. В облицовке фасадов жилых корпусов планируется использовать стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка. Во двор будут выходить стены из стекла и меди, а на внешний периметр – фасады с более закрытым видом из стекла и камня. Сообщается также, что фасады трех остальных зданий будут иметь контрастную отделку для уличного и внутреннего фронта.

Подземный океанариум станет частью торгового центра, в котором также разместятся кинотеатр, фудкорт и физкультурный центр. Также комплекс получит подземную парковку.