Ср, 21.08.2019
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В Москве построят жилой комплекс с подземным океанариумом

ФОТО: Скриншот с twitter.com

Окончательно согласован проект жилого комплекса с океанариумом на Поклонной горе. Он будет возведен на улице Братьев Фонченко, где ранее было заморожено строительство океанариума и бизнес-центра, передает Realty.newsru.com.

Как сообщается со ссылкой на Москомархитектуры, общая площадь будущего комплекса составит около 100 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает строительство восьми 11-этажных корпусов, включая пять жилых. Здания образуют внутренний двор с пешеходными дорожками, игровыми и спортивными площадками.

В столичном ведомстве считают, что комплекс не нарушит существующий фронт застройки. В облицовке фасадов жилых корпусов планируется использовать стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка. Во двор будут выходить стены из стекла и меди, а на внешний периметр – фасады с более закрытым видом из стекла и камня. Сообщается также, что фасады трех остальных зданий будут иметь контрастную отделку для уличного и внутреннего фронта.

Подземный океанариум станет частью торгового центра, в котором также разместятся кинотеатр, фудкорт и физкультурный центр. Также комплекс получит подземную парковку.

Отметим, что проектирование крупнейшего океанариума в Европе, который планировали построить на Поклонной горе, началось в 2002 году. Строительство началось в 2006 году, но через два года работы были остановлены из-за кризиса.

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