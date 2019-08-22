Вопрос читателя: когда, наконец, поезда начнут ходить по графику?

Например, читатель Rus.Postimees написал нам такое письмо: «Почти все лето жители Палдиски испытывают неудобства от ремонта железной дороги. Как говорится, "никогда такого не было и вдруг опять". С окончанием каждого этапа ремонта мы ждем, что поезда начнут регулярно курсировать с интервалом хотя бы раз в час. И не будет беготни в Кейла с железнодорожного вокзала на замещающий автобус. Да, какие-то поезда ходят, но с интервалом в два часа! При этом часть поездов все равно замещают от Кейла автобусами. То есть в город, где находятся два порта и многие другие предприятия, можно попасть (в том числе на работу и с работы) с интервалом в два часа. Кроме того, много людей живут в Палдиски и ездят работать в Таллинн и наоборот - работают в Палдиски, а живут в городках по ходу следования электропоезда. Когда все это закончится?»