Что сейчас происходит в мире телекоммуникаций? О трендах и ближайшем будущем этой отрасли в интервью Туули Эльстрок из журнала Director рассказал директор подразделения бизнес-клиентов Telia Тармо Кярсна, а мы публикуем статью в техноблоге Digitark.
За последний год в Эстонии в сфере коммуникаций произошли удивительные изменения: в декабре в городке TalTech открылась первая в стране сеть 5G, несколько месяцев спустя появилась покрывающая всю Эстонию сеть интернета вещей. В марте начали предоставлять услугу VoWiFi, благодаря которой можно звонить по мобильному телефону через WiFi. Однако конце мая на повестке дня возник вопрос: безопасна ли для здоровья долгожданная сеть 5G.
«Порой я диву даюсь, как возрос темп, – говорит Тармо Кярсна. – Все эти изменения и тренды тесно взаимосвязаны и указывают направление, на котором стоило бы сосредоточиться предприятиям для гибкого обслуживания клиентов и успешного руководства». Поговорим о главных трендах.
Интернет вещей, то есть loT (Internet of Things)
«Интернет вещей, где все домашние устройства вокруг нас соединены, ещё на многие годы останется хайпом, – считает Тармо Кярсна. – Все ждут, что он вот-вот появится, и вся домашняя техника будет соединена в общую сеть, и жизнь станет проще. Но на деле… например, телевизоры 3D появились и исчезли, потому что никто не смотрит дома телевизор в очках – эффект появляется только на большом экране и в тёмном помещении. Или стиральная машина и тостер, за которыми через приложение можно следить, работают ли они. А вам точно нужна эта информация?» По мнению Кярсна, порой технологии развивают просто для того, чтобы увидеть, до чего можно дойти.
Однако он уверен, что у интернета вещей есть будущее в связи с развитием общества и бизнес-среды. Например, в виде сенсоров, которые помогут получить лучший обзор производственного процесса и распознать сбои. Конечно, в использовании сенсоров нет ничего нового, новость только в их освобождении от проводов. Раньше на прокладку проводов при переносе производства уходило безумное количество ресурсов, беспроводная же технология позволяет проводить реорганизацию быстро.
Можно привести пример из жизни: фирмы, занимающиеся сбором отходов, сейчас не имеют чёткой картины того, где находятся их контейнеры, сданные в аренду. «Датчик, подающий сигнал о местоположении контейнеров, мог бы в этом помочь, – рассказывает Кярсна. – Или фирма – железнодорожный оператор. Сейчас у них есть специально обученные или просто опытные люди с острым слухом, которые во время прибытия поезда внимательно прислушиваются, не издаёт ли какое-нибудь вагонное колесо неправильный звук и не нуждается ли оно в ремонте, и записывают это. Вместо этого на вагоны или на рельсы можно установить сенсоры, которые могут быстрее и точнее найти неполадки». Так что, хотя простым клиентам интернет вещей сейчас в основном не нужен, он предельно понятен и требует развития в определённых сферах: дорожном движении, медицине, производстве, промышленности.
5G
Развитию интернета вещей способствует принятие на вооружение 5G, т.е. стандарта мобильной связи пятого поколения. Это широкополосное соединение, которое означает до двадцатикратного повышения скорости сети, незаметную для человеческого глаза латентность и готовность к массированному и скоростному использованию мобильных данных – в любом месте, с любого устройства.
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