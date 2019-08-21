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Что сейчас происходит в мире телекоммуникаций? О трендах и ближайшем будущем этой отрасли в интервью Туули Эльстрок из журнала Director рассказал директор подразделения бизнес-клиентов Telia Тармо Кярсна, а мы публикуем статью в техноблоге Digitark.

За последний год в Эстонии в сфере коммуникаций произошли удивительные изменения: в декабре в городке TalTech открылась первая в стране сеть 5G, несколько месяцев спустя появилась покрывающая всю Эстонию сеть интернета вещей. В марте начали предоставлять услугу VoWiFi, благодаря которой можно звонить по мобильному телефону через WiFi. Однако конце мая на повестке дня возник вопрос: безопасна ли для здоровья долгожданная сеть 5G.

«Порой я диву даюсь, как возрос темп, – говорит Тармо Кярсна. – Все эти изменения и тренды тесно взаимосвязаны и указывают направление, на котором стоило бы сосредоточиться предприятиям для гибкого обслуживания клиентов и успешного руководства». Поговорим о главных трендах.

Интернет вещей, то есть loT (Internet of Things)

«Интернет вещей, где все домашние устройства вокруг нас соединены, ещё на многие годы останется хайпом, – считает Тармо Кярсна. – Все ждут, что он вот-вот появится, и вся домашняя техника будет соединена в общую сеть, и жизнь станет проще. Но на деле… например, телевизоры 3D появились и исчезли, потому что никто не смотрит дома телевизор в очках – эффект появляется только на большом экране и в тёмном помещении. Или стиральная машина и тостер, за которыми через приложение можно следить, работают ли они. А вам точно нужна эта информация?» По мнению Кярсна, порой технологии развивают просто для того, чтобы увидеть, до чего можно дойти.

Однако он уверен, что у интернета вещей есть будущее в связи с развитием общества и бизнес-среды. Например, в виде сенсоров, которые помогут получить лучший обзор производственного процесса и распознать сбои. Конечно, в использовании сенсоров нет ничего нового, новость только в их освобождении от проводов. Раньше на прокладку проводов при переносе производства уходило безумное количество ресурсов, беспроводная же технология позволяет проводить реорганизацию быстро.

Можно привести пример из жизни: фирмы, занимающиеся сбором отходов, сейчас не имеют чёткой картины того, где находятся их контейнеры, сданные в аренду. «Датчик, подающий сигнал о местоположении контейнеров, мог бы в этом помочь, – рассказывает Кярсна. – Или фирма – железнодорожный оператор. Сейчас у них есть специально обученные или просто опытные люди с острым слухом, которые во время прибытия поезда внимательно прислушиваются, не издаёт ли какое-нибудь вагонное колесо неправильный звук и не нуждается ли оно в ремонте, и записывают это. Вместо этого на вагоны или на рельсы можно установить сенсоры, которые могут быстрее и точнее найти неполадки». Так что, хотя простым клиентам интернет вещей сейчас в основном не нужен, он предельно понятен и требует развития в определённых сферах: дорожном движении, медицине, производстве, промышленности.

5G