Мартин Хельме: внеочередное повышение пенсий произойдет не раньше 2021 года

«Повышение пенсий обязательно произойдет. Не могу обещать, что это произойдет до 2021 года, но в 2021 год оно обязательно произойдет. Хотя это повышение формально не связано с реформой второй пенсионной ступени, по сути, оно с ней связано, а для запуска этой реформы как раз и потребуется столько времени», - сказал в среду глава Министерства финансов политическому обозревателю ERR Тоомасу Сильдаму в передаче Otse Uudistemajast.