Ср, 21.08.2019
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Мартин Хельме: внеочередное повышение пенсий произойдет не раньше 2021 года

Пенсионерка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Marius Schwarz/Caro / Marius Schwarz/Scanpix

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) подтвердил готовность правительства провести внеочередное повышение пенсий в связке с реформой второй пенсионной ступени, назвав ближайшим сроком такого повышения 2021 год, передает Rus.ERR.

«Повышение пенсий обязательно произойдет. Не могу обещать, что это произойдет до 2021 года, но в 2021 год оно обязательно произойдет. Хотя это повышение формально не связано с реформой второй пенсионной ступени, по сути, оно с ней связано, а для запуска этой реформы как раз и потребуется столько времени», - сказал в среду глава Министерства финансов политическому обозревателю ERR Тоомасу Сильдаму в передаче Otse Uudistemajast.

Хельме также сообщил, что осенний экономический прогноз минфина, по всей вероятности, будет указывать на сохраняющуюся необходимость экономии бюджетных средств.

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