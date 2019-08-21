Полиция задержала водителя автобуса Lux Express с остаточными явлениями алкоголя, фирма тут же уволила его

Сегодня утром неподалеку от Тойла в ходе рейда "Дуют все" полиция задержала водителя автобуса Lux Express с признаками употребления алкоголя. Автобусная компания сразу же уволила мужчину, начавшего работать в фирме всего лишь 1 августа, говорится в пресс-сообщении Lux Express.
По информации, предоставленной водителем работдателю, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,29 милиграмма на литр, что указывает на признаки употребления алкоголя. Это повлекло за собой производство о проступке.
Водитель обслуживал маршрут Нарва-Таллинн, автобус вышел из Нарвы в 7.00 и должен был прибыть в Таллинн в 10.25. На рейс было продано 53 билета.
Полиция сняла водителя с рейса и организовала пассажирам замещающий автобус, в результате они прибыли в Таллинн примерно с получасовым опозданием.
Уровень содержания алкоголя в организме водителя намекал на остаточные явления празднования Дня восстановления независимости, но по словам члена правления Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, у случившегося не может быть никаких оправданий.
"Для нас нет больших или меньших промилле, есть или совершенно трезвый водитель или увольнение", - отметил Лилье.
"Этот водитель автобуса пришел в фирму Lux Express 1 августа, и, к сожалению, сразу же выяснилась его непригодность к данной должности. К сожалению, в этот раз проверка истории водителя и оценка профпригодности у нас подкачали", - добавил Лилье.