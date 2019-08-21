Полиция задержала водителя автобуса Lux Express с остаточными явлениями алкоголя, фирма тут же уволила его

По информации, предоставленной водителем работдателю, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,29 милиграмма на литр, что указывает на признаки употребления алкоголя. Это повлекло за собой производство о проступке.

Водитель обслуживал маршрут Нарва-Таллинн, автобус вышел из Нарвы в 7.00 и должен был прибыть в Таллинн в 10.25. На рейс было продано 53 билета.

Полиция сняла водителя с рейса и организовала пассажирам замещающий автобус, в результате они прибыли в Таллинн примерно с получасовым опозданием.

Уровень содержания алкоголя в организме водителя намекал на остаточные явления празднования Дня восстановления независимости, но по словам члена правления Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, у случившегося не может быть никаких оправданий.

"Для нас нет больших или меньших промилле, есть или совершенно трезвый водитель или увольнение", - отметил Лилье.