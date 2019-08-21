Нарвский театр “Ильмарине” показывает на сцене сказки малочисленных финно-угорских народов, живущих в России

Актеры в роли этнографов

Продюсер “Ильмарине” Ирина Михалёва считает, что, поскольку живет в Эстонии, должна знакомить маленьких зрителей “Ильмарине” с эстонскими сказками и народной музыкой, а также со сказками родственных эстонцам народов.

“У нас в репертуаре несколько спектаклей не просто финно-угорских народов, а очень малочисленных народов. Например постановка “Вредная коза” - это сказка народа водь. Их осталось меньше ста человек, я даже слышала цифру в 47 человек”, - рассказала Ирина Михалёва.

Несколько вожан специально приезжали на премьеру этого спектакля в Нарву.

“Я несколько лет назад написала проект в Министерство культуры, который назывался “Финно-угорская тропа”, - рассказала продюсер театра. - Соседняя Ленинградская область наполнена разными финно-угорскими народами. Меня поддержали, и мы ездили с нашим театром по их селениям. Мы поняли, как мало остается местных жителей, поняли, что надо спешить собрать фольклор, пока бабушки живы”.

После поездки в деревню Вистино - “столицу” ижор - появился спектакль по ижорской народной сказке “Две соседки”. В деревне действует этнографический музей, где собраны предметы быта ижор. Благодаря этому нарвский театр смог создать для актеров костюмы, подобрать для спектакля подходящую народную музыку и реквизит.

Ирина Михалёва вспоминает, что особенно ее удивили дорожные указатели, которые в этой российской деревне были на ижорском языке, который очень похож на эстонский.

Спектакль поставит известный украинский режиссер

“Приключения петуха” - кукольный спектакль “Ильмарине”, премьера которого состоялась в апреле 2019 года. Это тоже постановка по сказке одного из финно-угорских народов - мокша.

Пьесы на основе народных сказок для нарвского театра писал его художественный руководитель, создатель театра и драматург Юрий Михалёв. Он скончался после тяжелой болезни 10 марта, когда пьеса “Приключения петуха” была уже готова. Театру, который был неразрывно связан с Юрием Михалёвым, пришлось ставить спектакль уже без него.

“Куклы уже были сделаны, и мне пришлось срочно искать, кому доверить постановку спектакля, - рассказала вдова режиссера, продюсер “Ильмарине” Ирина Михалёва. - Режиссером спектакля стала Ольга Абдулхалимова, которая ранее сделала для него куклы. Она выпускница актерской студии при театре “Ильмарине”. После нее она закончила в Петербурге театральный институт, и сейчас является художественным руководителем Кингисеппского Театра юного зрителя”.

Постановку поддержал фонд “Капитал культуры”, и с апреля, когда спектакль был представлен публике впервые, его показали уже более 40 раз.

Второй премьерой этого года будет спектакль по мотивам сказок братьев Гримм. Это будет совместный проект с Киевским академическим театром кукол. Режиссером спектакля выступает заслуженный деятель искусств Украины, профессор Киевского театрального института Леонид Попов. Премьера запланирована на ноябрь.