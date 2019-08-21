Нарвский театр “Ильмарине” показывает на сцене сказки малочисленных финно-угорских народов, живущих в России

В октябре единственному в Нарве профессиональному театру “Ильмарине” исполнится 30 лет. В начавшемся 11 августа сезоне театр обещает показать еще две премьеры - обе для маленьких зрителей. Театр, хотя и играет на русском языке, уже много лет “специализируется”, в основном, на эстонских сказках и сказках финно-угорских народов. Новые спектакли появились в репертуаре после поездки “Ильмарине” по водским, ижорским, ингерманландским деревням Кингисеппского района.
Актеры в роли этнографов
Продюсер “Ильмарине” Ирина Михалёва считает, что, поскольку живет в Эстонии, должна знакомить маленьких зрителей “Ильмарине” с эстонскими сказками и народной музыкой, а также со сказками родственных эстонцам народов.
“У нас в репертуаре несколько спектаклей не просто финно-угорских народов, а очень малочисленных народов. Например постановка “Вредная коза” - это сказка народа водь. Их осталось меньше ста человек, я даже слышала цифру в 47 человек”, - рассказала Ирина Михалёва.
Несколько вожан специально приезжали на премьеру этого спектакля в Нарву.
“Я несколько лет назад написала проект в Министерство культуры, который назывался “Финно-угорская тропа”, - рассказала продюсер театра. - Соседняя Ленинградская область наполнена разными финно-угорскими народами. Меня поддержали, и мы ездили с нашим театром по их селениям. Мы поняли, как мало остается местных жителей, поняли, что надо спешить собрать фольклор, пока бабушки живы”.
После поездки в деревню Вистино - “столицу” ижор - появился спектакль по ижорской народной сказке “Две соседки”. В деревне действует этнографический музей, где собраны предметы быта ижор. Благодаря этому нарвский театр смог создать для актеров костюмы, подобрать для спектакля подходящую народную музыку и реквизит.
Ирина Михалёва вспоминает, что особенно ее удивили дорожные указатели, которые в этой российской деревне были на ижорском языке, который очень похож на эстонский.
Спектакль поставит известный украинский режиссер
“Приключения петуха” - кукольный спектакль “Ильмарине”, премьера которого состоялась в апреле 2019 года. Это тоже постановка по сказке одного из финно-угорских народов - мокша.
Пьесы на основе народных сказок для нарвского театра писал его художественный руководитель, создатель театра и драматург Юрий Михалёв. Он скончался после тяжелой болезни 10 марта, когда пьеса “Приключения петуха” была уже готова. Театру, который был неразрывно связан с Юрием Михалёвым, пришлось ставить спектакль уже без него.
“Куклы уже были сделаны, и мне пришлось срочно искать, кому доверить постановку спектакля, - рассказала вдова режиссера, продюсер “Ильмарине” Ирина Михалёва. - Режиссером спектакля стала Ольга Абдулхалимова, которая ранее сделала для него куклы. Она выпускница актерской студии при театре “Ильмарине”. После нее она закончила в Петербурге театральный институт, и сейчас является художественным руководителем Кингисеппского Театра юного зрителя”.
Постановку поддержал фонд “Капитал культуры”, и с апреля, когда спектакль был представлен публике впервые, его показали уже более 40 раз.
Второй премьерой этого года будет спектакль по мотивам сказок братьев Гримм. Это будет совместный проект с Киевским академическим театром кукол. Режиссером спектакля выступает заслуженный деятель искусств Украины, профессор Киевского театрального института Леонид Попов. Премьера запланирована на ноябрь.
А в декабре маленьких зрителей “Ильмарине” ждет еще одна премьера - рождественская сказка.