В списках не значится: российский тренер "Нарва Транса" лишился своего поста?



Сын известного в России тренера Юрия Семина, прибыл в Эстонию в конце весны, сменив на посту скандально покинувшего клуб латвийского специалиста Дмитрия Калашникова и временно исплонявшего обязанности главного тренера легендарного Валерия Бондаренко. Латвийский специалист с лермонтовский фамилией оставил клуб на четвертом месте и в конкуренции как за медали, так и евробилет и соответственный денежный бонус. Легендарный Валерий Бондаренко выиграл в конце мая для "Нарва-Транса" Кубок Эстонии.

После отставки Калашникова "Транс" не только вывалился из медальной гонки, но и свалился во вторую часть таблицы. пропустив "Таммеку", проиграв ей в веселом поединке прошедшего уикэнда 4:6.Сегодня днем фамилия Семина, который за свою тренерскую карьеру возглавлял клубы низших лиг России, была удалена с сайта нарвского "Транса". Президент клуба Николай Бурдаков, как передает Rus.Err.ee , был не в курсе произошедшего: "Я не знаю, кто убрал упоминание о нем. Буду выяснять. Всю информацию на тему тренера клуб объявит в четверг, - сказал он.

По данным rus.err.ee, в четверг будет объявлено о прекращении контракта с Семиным.

Из десяти поединков, российский специалист, которому было поручено завоевать как минимум четвертое место в этом сезоне, выиграл лишь два, два свел вничью и шесть проиграл.