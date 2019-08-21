Фото из зала суда: судья отправил Меэлиса Лао на общественно-полезные работы

Обвиняемый в пособничестве незаконному лишению свободы предприниматель Меэлис Лао получил от Харьюского уездного суда наказание в виде 230 часов общественно-полезных работ.
Согласно соглашению, которое Лао заключил с прокуратурой, вместо семи месяцев и 28 дней тюремного заключения ему придется отработать на благо государства 230 часов общественно-полезных работ, передает Rus.ERR.
Также на сделку со следствием пошли и другие фигуранты этого уголовного дела - 58-летний Виктор Тюлюков, 28-летний Сийм Коссар и 44-летний Марк Рауль Лаанела. Тюлюкову вместо шести лет дали один год тюремного заключения, Коссару вместо почти двух лет - 800 часов общественных работ, Лаанела получил условное лишение свободы.
По данным прокуратуры, в ноябре 2017 года подсудимые задержали 42-летнего мужчину, которого неоднократно избивали, угрожали ему и его семье физическим насилием, а также требовали выплатить один миллион евро.