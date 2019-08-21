Суд отправил Меэлиса Лао на общественно-полезные работы

Согласно соглашению, которое Лао заключил с прокуратурой, вместо семи месяцев и 28 дней тюремного заключения ему придется отработать на благо государства 230 часов общественно-полезных работ, передает Rus.ERR.

Также на сделку со следствием пошли и другие фигуранты этого уголовного дела - 58-летний Виктор Тюлюков, 28-летний Сийм Коссар и 44-летний Марк Рауль Лаанела. Тюлюкову вместо шести лет дали один год тюремного заключения, Коссару вместо почти двух лет - 800 часов общественных работ, Лаанела получил условное лишение свободы.