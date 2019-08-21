Исследователи объясняют: вот почему президент Путин ходит так странно

Многие наверняка заметили, что президент России Владимир Путин ходит немного странно – его правая рука заметно меньше двигается, чем левая. Почему так?
Профессор неврологии в медицинском центре Radbound University в Нидерландах Бастиан Блум и коллеги взялись за дело. Они также заметили, что президент держит правую руку довольно прямо, а левая свободно двигается, сообщает Postimees.
Они опубликовали свое исследование в Британском медицинском журнале, и исследовательская группа написала, что они были поражены количеством видео на Youtube, на которых видно забавную походку Путина.
Специалисты кратко обсудили, может ли это быть симптомом болезни Паркинсона - болезни, которая также может вызвать скованность конечностей.
«Когда мы искали возможные объяснения, мы остановились на бывшем российском руководстве КГБ», - написали исследователи. «В инструкции было указано, что сотрудники КГБ должны держать пистолет правой рукой на груди и двигаться вперед, одной стороной вперед - обычно левой. Возможно, потому что агенты могут вытащить свое оружие как можно быстрее, когда они сталкиваются с врагом».
Исследователи заметили аналогичную походку у бывшего президента Дмитрия Медведева, а также у двух бывших министров обороны, а также у генерала-полковника Анатолия Сидорова.
«Мы полагаем, что шаблон шага, который мы называем «прогулка героя с оружием», может быть поведенческой адаптацией, вероятно, вызванной КГБ или каким-либо другим типом обучения оружию, когда студенты ходили, держась за руки возле груди, чтобы они могли быстро вытащить оружие при встрече с врагом», - передает NBC слова исследователей.