Исследователи объясняют: вот почему президент Путин ходит так странно

Профессор неврологии в медицинском центре Radbound University в Нидерландах Бастиан Блум и коллеги взялись за дело. Они также заметили, что президент держит правую руку довольно прямо, а левая свободно двигается, сообщает Postimees.

Они опубликовали свое исследование в Британском медицинском журнале, и исследовательская группа написала, что они были поражены количеством видео на Youtube, на которых видно забавную походку Путина.

Специалисты кратко обсудили, может ли это быть симптомом болезни Паркинсона - болезни, которая также может вызвать скованность конечностей.

«Когда мы искали возможные объяснения, мы остановились на бывшем российском руководстве КГБ», - написали исследователи. «В инструкции было указано, что сотрудники КГБ должны держать пистолет правой рукой на груди и двигаться вперед, одной стороной вперед - обычно левой. Возможно, потому что агенты могут вытащить свое оружие как можно быстрее, когда они сталкиваются с врагом».

Исследователи заметили аналогичную походку у бывшего президента Дмитрия Медведева, а также у двух бывших министров обороны, а также у генерала-полковника Анатолия Сидорова.