Галерея: президент Кальюлайд встретилась с вице-президентом Индии

"Надеюсь, что этот исторический визит углубит наши политические связи, придаст сильный толчок экономическим отношениям и сотрудничеству в области инфотехнологий, высшего образования и электронного управления государством", - сказала президент Кальюлайд после встречи.

"Эстония три десятилетия строила свое цифровое государство и постоянно предлагает людям новые э-услуги. Именно поэтому я всерьез восхищаюсь тем, чего достигла Индия - обеспечила более миллиарда человек цифровыми идентификационными кодами и располагает крупнейшей в мире биометрической базой данных. Я уверена, что у эстонских предприятий много идей, как вместе со своими индийскими коллегами использовать наш опыт и для более крупных систем", - сказала глава государства.

Эстонские фирмы уже сейчас развивают услуги на платформе индийского э-правительства, а индийские резиденты создали в Эстонии свыше 400 предприятий. "Это четко показывает, что у наших предпринимателей есть желание работать сообща, и мы можем только поддерживать это на государственном уровне", - считает Кальюлайд.

Вице-президент Индии Венкайа Найду находится в Эстонии с двухдневным визитом. Это первый визит в Эстонию столь высокого уровня. В его ходе вице-президент Найду встретится также с премьер-министром Юри Ратасом и председателем Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.