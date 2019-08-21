Проверка фактов: четыре ложных заявления министра Хельме в cтудии Postimees

Ложь номер 1: В коммуникации на тему сокращения расходов Вахер проявил самодеятельность

Март Хельме: "Порой мы видим, как чиновники полагают, что не должны следовать политике правительства. Только завтра утром будут представлены предложения Департамента полиции и погранохраны о сокращениях расходов, а эта тема уже улетела жить своей жизнью. Такая самодеятельность и предварявшая ее коммуникация, не согласованные со мной - все это меня взбесило".

ЛОЖЬ: Коммуникацию по предложениям о сокращении расходов МВД и главы ведомств обсудили на собрании 31 июля. Март Хельме в нем не участвовал, зато были три его советника. Именно на этом собрании было решено,что:

* потребность в коммуникации главы ведомств определяют сами вместе с руководителями служб коммуникаций своих учреждений

* коммуникацию среди своих сотрудников каждое ведомство организует само

В сообщениях о коммуникации также было оговорено, что:

* как именно в сфере ответственности министерств будет составляться программа экономии и в какой степени к составлению этой программы будут привлечены ведомства, каждое министерство решает само

* Министерство внутренних дел придерживается позиции, что свои возможности, потребности и организацию работы каждое учреждение лучше знает само, поэтому министерство не хочет предписывать учреждениям, как им добиваться экономии; учреждения сами проанализируют свои возможности.

Это означает, что в Министерстве внутренних дел была достигнута договоренность о том, что главы учреждений, включая главу полиции Эльмара Вахера, сами организуют коммуникацию относительно программы урезаний расходов. Поэтому называть это самодеятельностью неверно.

Ложь номер 2 : В попытке увольнения Вахера не было ничего незаконного

Март Хельме: "По поводу лжи я сказал бы, что больше всего в этой ситуации лжет эстонская пресса. Но факт в том, что, хотя, к примеру, и в анонсе этой передачи использовались слова "незаконная попытка увольнения Эльмара Вахера", ничего незаконного здесь нет. Никто не может запретить сделать главе департамента или какому-то чиновнику предложение - мол, послушай, друг, то, что ты делаешь, мне не нравится - напиши-ка заявление об уходе. Если бы я подписал приказ об увольнении, это было бы незаконно. Но так, как это сделал Мартин, предложив подписать заявление об уходе по собственному желанию - в этом нет ничего незаконного".

ЛОЖЬ: Пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель подтвердила Postimees, что заявление об уходе нельзя требовать ни у кого, если человек сам не выражает желания уйти. Более того, если при трудовом договоре работодатель и работник могут, по словам Абель, в любой момент прервать договор по согласию сторон, то есть, у одной стороны есть право предложить прекратить трудовые отношения по обоюдному согласию, то в госслужбе действует закон о госслужбе, который такой возможности не дает.