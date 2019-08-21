Погода сошла с ума? Канаду завалило снегом посреди августа

Населенный пункт Британская Колумбия расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. При этом температура воздуха здесь сейчас 20 градусов тепла, поэтому снег быстро растаял.

Местные власти предупреждают водителей об опасности гололеда и плохой видимости на дорогах и рекомендуют без особой надобности не выезжать из дома.