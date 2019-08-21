Ср, 21.08.2019
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Погода сошла с ума? Канаду завалило снегом посреди августа
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Вид на машины, утонувшие в снегу.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Ряд регионов Канады посреди августа завалило снегом. Местами в провинции Британская Колумбия, а также на территории Юкон высота снежного покрова достигала 35 сантиметров.

Населенный пункт Британская Колумбия расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. При этом температура воздуха здесь сейчас 20 градусов тепла, поэтому снег быстро растаял.

Местные власти предупреждают водителей об опасности гололеда и плохой видимости на дорогах и рекомендуют без особой надобности не выезжать из дома.

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