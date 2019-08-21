В немецком парке развлечений закрыли аттракцион в форме свастики

Администрация парка развлечений немецкого города Лёффингена на юго-западе страны закрыла один из аттракционов из-за его сходства с нацистской свастикой.
Поначалу среди мирных каруселей и доброжелательных львов публика не замечала ничего зловещего. Но когда кто-то из посетителей разместил соответствующее видео в социальных сетях, оно вызвало бурю негодования. Хозяин парка вынужден был принести извинения тем, кого оскорбил карусельный дизайн.
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"Мы не видели сходства со свастикой, пока нам не показали видео. Мы приносим извинения каждому, кого оскорбили нашим проектом. Аттракцион был выведен из эксплуатации, а его конструкция изменена", - сообщил Рюдигер Браун, сотрудник парка развлечений.
This amusement park ride in Germany turned a lot of heads. pic.twitter.com/A0mViur9yo— DW News (@dwnews) August 20, 2019