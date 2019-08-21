Ср, 21.08.2019
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В немецком парке развлечений закрыли аттракцион в форме свастики

Аттракцион "Полет орла"

ФОТО: Kuvatõmmis Redditist

Администрация парка развлечений немецкого города Лёффингена на юго-западе страны закрыла один из аттракционов из-за его сходства с нацистской свастикой.

Поначалу среди мирных каруселей и доброжелательных львов публика не замечала ничего зловещего. Но когда кто-то из посетителей разместил соответствующее видео в социальных сетях, оно вызвало бурю негодования. Хозяин парка вынужден был принести извинения тем, кого оскорбил карусельный дизайн.

Ingenieurskunst from r/de

"Мы не видели сходства со свастикой, пока нам не показали видео. Мы приносим извинения каждому, кого оскорбили нашим проектом. Аттракцион был выведен из эксплуатации, а его конструкция изменена", - сообщил Рюдигер Браун, сотрудник парка развлечений.

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