В немецком парке развлечений закрыли аттракцион в форме свастики

Поначалу среди мирных каруселей и доброжелательных львов публика не замечала ничего зловещего. Но когда кто-то из посетителей разместил соответствующее видео в социальных сетях, оно вызвало бурю негодования. Хозяин парка вынужден был принести извинения тем, кого оскорбил карусельный дизайн.

"Мы не видели сходства со свастикой, пока нам не показали видео. Мы приносим извинения каждому, кого оскорбили нашим проектом. Аттракцион был выведен из эксплуатации, а его конструкция изменена", - сообщил Рюдигер Браун, сотрудник парка развлечений.