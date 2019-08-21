Эхо архангельского взрыва: из больниц изъяли документы, врачам запретили говорить о случившемся

По его словам, медики рассержены и напуганы. В самой больнице провели дезактивацию, вокруг выкосили всю траву. Спустя два дня после этих событий, дозиметрический контроль не выявил доз радиации в больнице.

Ранее газета Moscow Times писала со ссылкой на источники, что медиков, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве ракеты 8 августа, не предупредили о радиации. Издание утверждает, что позднее в мышечной ткани одного из врачей обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137. Впрочем, власти это отрицают.

Результаты облучения могут проявиться через много лет, — сказал в эфире «Эха Москвы» старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. Пастухов добавил, что теперь нужно регулярно проверять жителей Архангельской области из-за риска развития онкологии.