Ср, 21.08.2019
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  • Полиция ищет свидетелей аварии, в которой пострадал велосипедист

Полиция ищет свидетелей аварии, в которой пострадал велосипедист

Красный проблесковый маячок на полицейском автомобиле

ФОТО: Toomas Huik

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло в среду 21 августа в 14.50 на улице Ыйсмяэ-теэ в Таллинне. 

Двигавшийся по Палдискому шоссе в левом ряду  в направлении Эхитаяте-теэ автомобиль Peugeot сбил на нерегулируемом пешеходном переходе велосипедиста, который пересекал дорогу.

79-летний велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит всех очевидцев ДТП связаться по телефону 612 3000 или по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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