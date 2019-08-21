Полиция ищет свидетелей аварии, в которой пострадал велосипедист

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло в среду 21 августа в 14.50 на улице Ыйсмяэ-теэ в Таллинне.
Двигавшийся по Палдискому шоссе в левом ряду в направлении Эхитаяте-теэ автомобиль Peugeot сбил на нерегулируемом пешеходном переходе велосипедиста, который пересекал дорогу.
79-летний велосипедист получил травмы и был госпитализирован.
Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит всех очевидцев ДТП связаться по телефону 612 3000 или по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.