Молодой финн бесследно исчез с круизного лайнера, стоявшего в порту Таллинна

В последний раз Патрика Стефаниуса видели на судне в ночном клубе 17 августа около 3 часов утра. В это время паром стоял в Таллиннском порту.

Комиссар по уголовным делам Тимо Хаккинен из полиции Восточной Финляндии сказал изданию Iltalehti, что пропавший находился на борту вместе с группой друзей.

Пока полиция не склоняется к тому, что речь идет о преступлении. Тем не менее, все варианты остаются открытыми в ходе расследования.

Полиция не стала комментировать, когда пропавший в последний раз использовал свою дебетовую карту или телефон.

Финские коллеги передали фотографию Стефаниуса патрулям таллиннской полиции, которая проверила возможные места пребывания Стефаниуса в Таллине, "У нас нет никакой информации, которая бы указывала на то, что он был в Таллинне", - сообщили в эстонской полиции.