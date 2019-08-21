Ср, 21.08.2019
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  • Молодой финн бесследно исчез с круизного лайнера, стоявшего в порту Таллинна

Молодой финн бесследно исчез с круизного лайнера, стоявшего в порту Таллинна

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Пропавший Патрик Стефаниус

ФОТО: Фото: полиция Финляндии

Финская полиция ждет информации о 21-летнем мужчине, который, согласно сообщениям, пропал без вести с парома Silja Europa в Таллине.

В последний раз Патрика Стефаниуса видели на судне в ночном клубе 17 августа около 3 часов утра. В это время паром стоял в Таллиннском порту.

Комиссар по уголовным делам Тимо Хаккинен из полиции Восточной Финляндии сказал изданию Iltalehti, что пропавший находился на борту вместе с группой друзей.

Пока полиция не склоняется к тому, что речь идет о преступлении. Тем не менее, все варианты остаются открытыми в ходе расследования.

Полиция не стала комментировать, когда пропавший в последний раз использовал свою дебетовую карту или телефон.

Финские коллеги передали фотографию Стефаниуса патрулям таллиннской полиции, которая проверила возможные места пребывания Стефаниуса в Таллине, "У нас нет никакой информации, которая бы указывала на то, что он был в Таллинне",  - сообщили в эстонской полиции.

Во время исчезновения Стефаниус был одет в синие джинсы, голубую рубашку и черную кепку.

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