Волость Ляэнеранна обсудит вопрос об установке копии скандального монумента в Лихула

НКО выразило желание установить памятник 20 августа, когда исполнилось 15 лет со дня первой установки монумента. Волостной совет разрешение тогда на это не дал, повторно тема установки памятника будет обсуждаться на заседании 22 августа.

Оригинал памятника находится в музее борцам за свободу Эстонии в поселке Лагеди. Члены правления НКО «Клуб друзей Эстонского легиона» - Харди Раяс, Айн Каск и Марти Михельсон в письме в адрес волости Ляэнеранна отметили, что копия отличается от первоначальной версии, в частности, с нее устранена нацистская символика.

Вызвавший скандал памятник был установлен на кладбище Лихула по инициативе эстонского общественного деятеля Тийта Мадиссона 20 августа 2004 года. На нем был изображен военный в германском мундире, надпись на памятнике гласила «Эстонцам, которые в период 1940-1945 сражались с большевизмом и за восстановление независимости Эстонии».

Правительство Юхана Партса решило снять памятник. Вечером 2 сентября 2004 года во время демонтажа памятника вспыхнули беспорядки. По оценке полиции, на кладбище Лихула против действий спасателей и полиции протестовало около 400 человек, которых пытались призвать к порядку 44 полицейских. Люди бросали в полицейские машины камнями, семь автомобилей были серьезно повреждены.

В 2002 году памятник находился в Пярну, но его сняли после того, как он простоял девять дней. Бывший в то время премьер-министром Сийм Каллас назвал открытие памятника прискорбным.

Премьер-министр Юри Ратас позднее сказал, что по его оценке, самое подходящее место для снятого тогда памятника как раз и находится в музее в Лагеди.