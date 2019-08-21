Президент Финляндии Нийнистё принимает в Хельсинки Владимира Путина

В среду президент РФ Владимир Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки на переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Беседа глав государств проходила в закрытом режиме, после чего состоялась пресс-конференция с участием президентов.
На ней Владимир Путин вновь высказался на тему протестных акций в Москве, практически слово в слово повторив свои тезисы, звучавшие два дня назад на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Владимир Путин снова связал протесты с обострением предвыборной борьбы. Он также отметил, что организаторы акций нарушили избирательное законодательство, пишет NEWSru.com.
Как и ожидалось, оба президента говорили о двустороннем сотрудничестве, обработке отходов, экологии и экономике. Упоминался полигон Красный бор под Петербургом; в сентябре ожидается визит представителей 30 регионов России для обмена опытом в природоохранной сфере.
Путин подтвердил, что Россия с 1 октября начнет выдавать гражданам Евросоюза электронные визы бесплатно и без посещения консульства в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, сообщает YLE.
Также президент России сообщил, что завершены работы по строительству газопровода «Северный поток-2» в финских экономических водах.
Ниинистё доволен, что США не планируют размещать ракеты средней дальности в Европе. Он надеется на диалог, чтобы заменить старый договор о РСМД новым. По мнению Путина, опасно, что США испытывают ракеты средней дальности. Он заявил, что Россия не будет размещать ракеты, если США не сделают этого.Путин заявил, что ядерный взрыв в Архангельской области связан с ракетными испытаниями, которые Россия вынуждена делать из-за действий США. По его словам, взрыв не угрожает Финляндии, но обмен информацией можно усовершенствовать.
Глава РФ считает, что США выступают против строительства Северного потока-2, так как хотят сами продавать сжиженный газ европейцам. Он уверен, что газопровод будет построен. - По словам Ниинистё, Северный поток-2 – это вопрос, связанный с международным правом и охраной окружающей среды.