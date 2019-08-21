Президент Финляндии Нийнистё принимает в Хельсинки Владимира Путина

На ней Владимир Путин вновь высказался на тему протестных акций в Москве, практически слово в слово повторив свои тезисы, звучавшие два дня назад на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Владимир Путин снова связал протесты с обострением предвыборной борьбы. Он также отметил, что организаторы акций нарушили избирательное законодательство, пишет NEWSru.com.

Как и ожидалось, оба президента говорили о двустороннем сотрудничестве, обработке отходов, экологии и экономике. Упоминался полигон Красный бор под Петербургом; в сентябре ожидается визит представителей 30 регионов России для обмена опытом в природоохранной сфере.

Путин подтвердил, что Россия с 1 октября начнет выдавать гражданам Евросоюза электронные визы бесплатно и без посещения консульства в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, сообщает YLE.

Также президент России сообщил, что завершены работы по строительству газопровода «Северный поток-2» в финских экономических водах.

Ниинистё доволен, что США не планируют размещать ракеты средней дальности в Европе. Он надеется на диалог, чтобы заменить старый договор о РСМД новым. По мнению Путина, опасно, что США испытывают ракеты средней дальности. Он заявил, что Россия не будет размещать ракеты, если США не сделают этого.Путин заявил, что ядерный взрыв в Архангельской области связан с ракетными испытаниями, которые Россия вынуждена делать из-за действий США. По его словам, взрыв не угрожает Финляндии, но обмен информацией можно усовершенствовать.