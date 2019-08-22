Не пропустите! Cегодня можно будет зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка

Сегодня, 22 августа, в 10 часов на сайте Фонда интеграции откроется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. На 72 курсах смогут пройти обучение 1152 человек.
Фонд интеграции предоставляет возможность бесплатно изучать разговорный эстонский язык на курсах уровня А2 - С1 в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме и Йыхви. Каждый желающий может выбрать курс в соответствии с уровнем владения эстонским языком, а также предпочтениями по времени, месту и языковой школе.
Выбор рекомендуется сделать заранее, используя для этого опубликованные на сайте Фонда расписание курсов, языковой тест и практические советы. Всю информацию найти и зарегистрироваться можно по адресу www.integratsioon.ee.
Все, кто не зарегистрируются на бесплатные курсы эстонского языка, приглашаются на бесплатные персональные консультации и инфочасы по изучению эстонского языка. Подробную информацию можно получить на эстонском, английском и русском языках на сайте Фонда интеграции, позвонив по бесплатному телефону 800 9999 или написав по адресу info@integratsiooniinfo.ee.