"Краснодар" был бит в Греции и похоронил мечты о Лиге чемпионов

Краснодарцы пропустили первый гол на исходе получаса игры - Герреро увенчал успехом усилия партнеров, а во втором тайме "быки" старались отыграться и более не пропустить перед ответной встречей, планы россиян нарушил на 75-й минуте Лазар Ранджелович, забившй второй мяч греков. После этого "Краснодар" рванул вперед и в последние пять минут получил еще два гола: на 85-й минуте снова отличился Ранджелович, а на 90-й минуте Даниэл Поденсе.

Ответная игра в России состоится через неделю. Проигравший в этом противостоянии отправится в групповой этап Лиги Европы.

В других матчах Лиги чемпионов хорошие шансы на ппадание в групповой этап ЛЧ получило загребское "Динамо", обыгравшее "Русенборг" 2:0, а также "Црвена Звезда", сыгравшая в гостях 2:2 со швейцарским клубом "Янг Бойз".