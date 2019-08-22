Чт, 22.08.2019
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"Краснодар" был бит в Греции и похоронил мечты о Лиге чемпионов

"Краснодар" уступил на выезде в первом матче плей-офф Лиги чемпионов греческому "Олимпиакосу" 0:4.

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

"Краснодар" уступил на выезде в первом матче плей-офф Лиги чемпионов греческому "Олимпиакосу" 0:4.

Краснодарцы пропустили первый гол на исходе получаса игры - Герреро увенчал успехом усилия партнеров, а во втором тайме "быки" старались отыграться и более не пропустить перед ответной встречей, планы россиян нарушил на 75-й минуте Лазар Ранджелович, забившй второй мяч греков. После этого "Краснодар" рванул вперед и в последние пять минут получил еще два гола: на 85-й минуте снова отличился Ранджелович, а на 90-й минуте Даниэл Поденсе.
Ответная игра в России состоится через неделю. Проигравший в этом противостоянии отправится в групповой этап Лиги Европы.
В других матчах Лиги чемпионов хорошие шансы на ппадание в групповой этап ЛЧ получило загребское "Динамо", обыгравшее "Русенборг" 2:0, а также "Црвена Звезда", сыгравшая в гостях 2:2 со швейцарским клубом "Янг Бойз".

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