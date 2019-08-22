Лишенный золота чемпионата россиянин получил многолетнюю дисквалификацию

Срок дисквалификации Бакулина отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Также были аннулированы все результаты 32-летнего Бакулина в период с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года. В начале апреля он был временно отстранен из-за подозрения в использовании запрещенных препаратов или запрещенного метода.

Для Бакулина эта дисквалификация стала не первой. В январе 2015 года он был отстранен на три года и два месяца. Также в марте 2016-го по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) спортсмен был лишен титула чемпиона мира 2011 года.