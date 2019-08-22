Институт общественного управления Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета (ТТУ) мошенничал с проектными деньгами Европейского союза, чтобы достать средства на зарплаты ученым, подделывая для этого графики и рабочие часы. Знавший о происходящем уже пять месяцев ректор Яак Аавиксоо закрывал глаза на поступавшую к нему информацию, пишет Postimees.

15 марта 2019 года. Ректор Яак Аавиксоо сидит в своем кабинете, когда в него входит докторант. Пришедший долго ждал этой возможности. Вдруг кто-то выслушает его и не отдаст указания молчать и дальше. Молодой человек заметно нервничает, но Аавиксоо подбадривает его.

«Не нужно нервничать, - успокаивает ректор. – Ты поступаешь правильно». Докторант говорит: «Проще говоря, мы получаем деньги из фонда Европейского союза и платим их людям, которые в действительности над проектами не работают. В одном проекте, которым я руковожу, под названием OGI мы выплатили около 83 000 евро человеку, который в действительности в нем не участвовал». Ректор делает большие глаза и спрашивает – правильно ли он понял? «Мы подделали графики. Это – обман!» - объясняет докторант. «Это не только обман, это – коррупция», - восклицает Аавиксоо, выслушав подробности.

Молодой человек выдыхает с облегчением. Ему кажется, что круг молчания разорван. «Я могу прислать вам документы об этом», - предлагает он ректору.

«Ты можешь их прислать, но… я должен подумать, что делать дальше. У нас в администрации для этого есть свои средства, - успокаивает Аавиксоо. – Ты поступил правильно, спасибо тебе. Я должен теперь это остановить. К сожалению, когда я начал думать об этом, мне показалось, что дело намного системнее и серьезнее, чем я думал до сих пор».

Прошло пять месяцев. Очевидно, что сказанное в приватном разговоре никуда не пошло. Никто не задает вопросы, никто не звонит. Тайна осталась тайной.

Треть денег налево

Институт инноваций и управления Рагнара Нурксе (RNI) – одна из жемчужин Таллиннского технического университета. Там учат общественному управлению – проще говоря, как правильно управлять страной и распределять деньги налогоплательщиков.

Институту есть, что рекламировать. Четыре лауреата государственной научной премии за 20 лет. Приглашенные профессора мирового значения. Среди выпускников и студентов – ряд политиков высшего звена, в числе прочих и премьер-министр Юри Ратас (правда, на сегодняшний день он эксматрикулирован). Бесчисленное количество заказов для министерств.

И хотя отделы технологий смотрят на государственных исследователей сверху вниз, у института есть одно явное достоинство. По сравнению с другими отделами институт получает от альма матер очень небольшое базовое финансирование, но приносит фантастическое количество проектных денег. Институт Рагнара Нурксе дешевый, но успешный. Именно отсюда растут корни этой истории.

В 2016 году Европейская комиссия выделила институту 267 500 евро по программе Horizon 2020, чтобы эстонцы могли реализовать часть международного проекта OpenGovIntelligence (OGI).

Все деньги были потрачены. Более того. Институт Нурксе смог забрать себе часть, изначально предназначавшуюся Министерству экономики и коммуникаций. Благодаря этому сумма увеличилась до 279 850 евро.

В распоряжении редакции имеется детальный отчет по OGI. В том числе выписанные задним числом графики работы. Журналисты целый месяц ковырялись в Excel-таблицах, переписках и зарплатных ведомостях.

Противоречий найдено больше, чем можно было представить.

И хотя в рамках OGI всю научную работу сделали четверо молодых научных сотрудников с самой низкой почасовой платой, рабочую нагрузку ТТУ для Европейской комиссии искусственно увеличили. Для этого нашли несколько предлогов, начиная от увеличения нагрузки после отказа Министерства экономики и коммуникаций, заканчивая утверждениями, что профессоры внезапно оказались слишком заняты, и их пришлось заменить докторантами. Зарплата последних, конечно, ниже, но поскольку им пришлось потратить на выполнение той же работы больше месяцев, деньги все же были потрачены до последнего цента.

Поскольку в действительности четыре автора сделали работу за значительно меньшее количество месяцев и получили за это свою обычную зарплату, институт прилично заработал.

Деньги потратили на зарплаты людям, которые в проекте не участвовали. Таким образом, полученные обманом деньги, по сути, институт пустил на увеличение зарплатного фонда. Из суммы в 279 000 евро, таким образом, удалось увести на зарплаты непричастных к делу людей как минимум 85 000 евро. Другими словами, европейский налогоплательщик оплатил работу, которую научные сотрудники технического университета в действительности никогда не делали.

Знали, но брали

Самую большую сумму – 31 904 евро – получил в виде зарплаты научный сотрудник института Давид Дуэньяс Сид, который, предположительно, потратил на работу в OGI 2000 рабочих часов. Ни в научной инфосистеме ETIS, ни в Researchgate.net Сид ни словом не упомянул о своем гигантском вкладе в проект. Однако там указано, что в тот же период он активно занимался проектами э-выборов.

Более 22 000 евро были выплачены фактическому руководителю института профессору Вольфгангу Дрекслеру. Он является центральной фигурой института и авторитетом, без одобрения которого докторскую степень не получишь. В то время, когда Дрекслер должен был по рабочему графику заниматься OGI, в действительности профессор в течение трех месяцев путешествовал вокруг света.

Facebook Дрекслера рассказывает: один день в Бельгии, неделей позже в Таиланде, еще через четыре дня в Мьянме, через два дня на Филиппинах, через три дня в Бирме, через девять дней в Тайланде, через пять дней в Германии. Но если верить зарплатным ведомостям, на протяжении всей этой поездки он по восемь часов корпел над проектом.

В том же источнике есть и зарплата приглашенного профессора института, работающей в Лондонской школе экономики Карлоты Переc. Переc – это мировая знаменитость, которая эпизодически приезжает в Таллинн читать лекции, но никоим образом она не была связана с OGI. Журналисты позвонили лже-авторам научного проекта и поинтересовались, каким образом они участвовали в OGI. «Я не думаю, что участвовал в этом проекте», - сказал профессор Эрик Рейнерт, который получил деньги за несколько сотен отработанных часов.

Согласно отчету, более тысячи часов в проекте проработал младший научный сотрудник Ральф-Мартин Соэ. Сначала он сказал журналисту, что его вклад был очень маленьким. Но услышав, что по документам отработал более тысячи часов, Соэ сказал, что рабочая нагрузка была именно такой, как сказал журналист. «Я провел научную работу, которая напрямую связана с этим проектом»,- сказал ученый, предоставив в качестве доказательства длинный список своих научных работ.

Ни одна из них не входила в состав OGI. Нет его работ и в списке публикаций, предоставленном Европейской комиссии. В действительности в указанный в ведомостях период он работал на четверть ставки советником министра Урве Пало.

«Да, мы делали это»

«Да, над OGI работало больше людей, чем те, кто внес реальный вклад», - признала младший научный сотрудник института Маарья Тоотс, когда в этот понедельник Postimees ознакомил ее с доказательствами. Она не единственная, то же говорит и действительно участвовавший в проекте Киган Макбрайд, а также еще один работник института, который попросил об анонимности.

Макбрайд добавил, что мухлевали и с реальными рабочими часами авторов: «Я, например, неделю провел в больнице, но мне записали 20 часов работы». Всего он получил зарплату почти за 2000 часов, но признает, что в действительности его участие могло быть и меньше: «Например, на построение пилотной модели у меня ушло всего три дня».

Тоотс занималась оформлением отчета по проекту, но не является главным автором схемы обмана. Она говорит, что получала инструкции от руководившего реализацией проекта OGI профессора Роберта Криммера. Инструкции, как точно использовать полученные обманом деньги для зарплат работникам, должны были поступать от директора института профессора Эркки Карола. Заслуживает внимания тот факт, что подыгрывал большой круг приближенных участников, даже бухгалтер.

Должны ли были получатели зарплат знать о происходящем? Да. До недавнего времени бухгалтер точно указывала в зарплатных квитанциях научных сотрудников, за какой проект они получают деньги. Таким образом, Дрекслер, Соэ и другие каждый месяц видели, что получают деньги за работу, которую в действительности не делали.

Доказательства говорят, что совесть ученых никак не мучила. Внутри института схему называли «творческой бухгалтерией». В интернет-общении старались избегать слова «обман».

Тем, кто сомневался в законности схемы, руководство института говорило, что это единственный способ, как платить зарплату своей команде, не прибегая к сокращениям.

«У нас действительно были разговоры о том, почему это теперь так, - припоминает Маарья Тоотс. – В любом случае руководство отвечало, что так где-то решили. Это было так. Это не было в моей или чье-то еще компетенции, мы не в состоянии были что-то изменить».

Данные показывают, что институт, возможно, кроме Европейской комиссии мухлевал и с собственным университетом. Например, за один маленький научный проект (Центр компетенции дигитального управления) Дрекслеру заплатили 4280 евро. Почерк повторяется. И там в изначальном ходатайстве Дрекслер не заявлен в качестве участника, а другие авторы – Макбрайд, Тоотс и Калвет - ничего не знают о его участии. Ни один открытый информационный источник не указывает на связь с ним.

В рамках того же проекта профессор Ринга Раудла тоже получила 4280 евро. «Нет, я не участвовала в этом проекте», - ответила Раудла на запрос журналиста. В рамках двух таких проектов технический университет заплатил в виде зарплат как минимум 45 000 евро, из которых, по данным Postimees, почти 20 000 евро заплатили за фиктивное участие.

Таким образом, в рамках спецпроектов институт намухлевал всего минимум свыше 100 000 евро на зарплаты. По мнению Макбрайда, есть повод опасаться, что такая бухгалтерия применялась уже много лет в случае большинства проектов.

Зачем это нужно уважаемому институту? В распоряжении редакции имеется запись, на которой руководитель института Эркки Каро признает, что идея состояла в том, чтобы увеличить доходы института.

«У нас семь-восемь профессоров, но выдаваемых университетом базовых денег хватит на содержание лишь четырех. Поэтому мы должны создавать резервы», - сказал Каро в доверительной беседе с работником института.

Postimees неоднократно просил на этой неделе Эркки Каро прокомментировать – платились ли в рамках проекта OGI зарплаты тем, кто в действительности не участвовал в научной работе? Каро на вопросы не ответил, сославшись на защиту личных данных.

Ректора сообщение не встревожило

Когда в понедельник Postimees спросил ректора Яака Аавиксоо о мартовской встрече и его последующих шагах, ректор сначала вообще отрицал факт встречи.

Названного журналистом собеседника он не признал, об обстоятельствах ничего не слышал, также у него не было оснований для проверки Института Нуркса. «В каком смысле? У меня нет никаких оснований, чтобы что-то делать», - парировал Аавиксоо.

Спустя два дня ректор заговорил иначе. Он начал утверждать, что отрицал факт встречи, чтобы защитить анонимность человека, предоставившего ему информацию. По словам ректора, в начале апреля он инициировал аудит для проверки денег проекта Horisont 2020, который завершился в июне этого года без выявления нарушений.

Когда журналисты просмотрели выводы аудита, оказалось, что подозревающийся в обмане OGI не входит в установленную выборку аудиторского отдела, поскольку все проекты с бюджетом меньше 400 000 евро по неизвестным причинам выведены из-под его контроля. Другими словами, проект, сообщение о котором ректору принесли прямо на стол, в университете не проверялся.

Более того, вывод о том, что проверенные проекты были чистыми, в действительности являются предположительными. В мемо аудиторский отдел указывает, что проверил лишь наличие таблиц рабочих часов, но не их соответствие истине и целевое назначение расходов.

Задним числом Аавиксоо говорит, что обратившемуся к нему научному сотруднику нужно было быть конкретнее и предоставлять более точные доказательства. По словам ректора, он даже не знал, какого проекта касается эта схема обмана: «Я могут туда прийти, но у меня должна быть конкретная жалоба о конкретной подделке».

Аавиксоо не знал, что в распоряжении редакции имеется запись мартовской встречи, с которой начинается этот материал. В ней можно услышать, что сообщивший сам предложил доказательства, но ректор не счел их необходимыми.

Ректор утверждает, что он не знал названия проекта. Однако в записи есть место, где сообщивший называет его Аавиксоо вместе с проектным кодом, и слышно, что последний записывает его на бумаге. Также у ректора был телефон обратившегося к нему человека, но ни одного звонка от него не поступило.