Партия EKRE возьмется за наведение порядка в Тарту

На домашней страничке EKRE нет информации, кто в настоящее время возглавляет тартуское отделение. В то же время Руубен Каалеп числится в качестве вице-председателя. С осени Каалеп является членом Рийгикогу, поэтому он покинул Тартуское горсобрание по собственному желанию.

В списке фракции EKRE в горсобрании можно по-прежнему обнаружить имя Индрека Сярга. А вот имя Кая Тарто в списках нет. Вице-председателем фракции значится Индрек Калда. Во фракцию также входят Эва Лоскит, Хейки Вилеп и Индрек Хирв.

По словам главного специалиста Тартуского горсобрания Ауне Румм, нет ничего необычного в ситуации, когда человек входит во фракцию, но не является членом партии. Выбирать председателя фракции могут только ее слены. Румм сообщила, что если Сярг решит покинуть фракцию, то фракция EKRE прекратит существование.