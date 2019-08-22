Партия EKRE возьмется за наведение порядка в Тарту

В руководстве тартуского отделения партии EKRE, которую в Тартуском горсобрании представляют шесть человек, по-прежнему царит неразбериха после произошедшего весной скандального исключения из партии руководителя тартуского отделения Индрека Сярга, пишет Tartu Postimees.
На домашней страничке EKRE нет информации, кто в настоящее время возглавляет тартуское отделение. В то же время Руубен Каалеп числится в качестве вице-председателя. С осени Каалеп является членом Рийгикогу, поэтому он покинул Тартуское горсобрание по собственному желанию.
В списке фракции EKRE в горсобрании можно по-прежнему обнаружить имя Индрека Сярга. А вот имя Кая Тарто в списках нет. Вице-председателем фракции значится Индрек Калда. Во фракцию также входят Эва Лоскит, Хейки Вилеп и Индрек Хирв.
По словам главного специалиста Тартуского горсобрания Ауне Румм, нет ничего необычного в ситуации, когда человек входит во фракцию, но не является членом партии. Выбирать председателя фракции могут только ее слены. Румм сообщила, что если Сярг решит покинуть фракцию, то фракция EKRE прекратит существование.
В сложившейся ситуации партия должна решить, кто может стать руководителем тартуского округа. По неподтвержденным данным, этим человеком может стать Индрек Хирв. Сам политик сообщил, что пока рано что-то говорить, так как собрание состоится во второй половине сентября.