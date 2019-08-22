Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо после неудачного выступления на ЧМ по танго

Инцидент произошел в полуфинале чемпионата мира в Аргентине. Паршаков ударил Гудыно сразу после того, как они закончили танец.

Организаторы чемпионата дисквалифицировали пару и предложили Гудыно написать заявление на партнера, но она отказалась.

Паршаков и Гудыно – супруги, воспитывающие двух детей.

Позже Паршаков записал видеообращение, где объяснил ситуацию.

«Так получилось, что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе, музыку и хореографию мы доделывали уже по приезду в Буэнос-Айрес. Конечно же, это были тренировки каждый день до 3 часов ночи, нервы, срывы и слезы... Но мы держались и продолжали делать то, что умеем – делать круто!

Вчера был полуфинал чемпионата мира. Станцевав, мы вышли и поругались из-за того, что не все получилось так, как хотелось. Жаль, что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов и неправильно восприняли наши эмоции. Нам очень жаль, что такая ситуация привела нас к дисквалификации.

Ну что мы можем тут сказать... Нам не то, что обидно, жалко, грустно, хочется рыдать... Просто большая мечта не осуществилась.