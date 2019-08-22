Госдеп США призвал прекратить строительство стены на границе Южной Осетии и Грузии

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Россией де-факто власти возобновили установку заграждения на грузинской территории вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского района Южной Осетии", - заявила на брифинге официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, это затрагивает гражданское население, проживающее в этом районе.

"Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров", - сказала дипломат.