Госдеп США призвал прекратить строительство стены на границе Южной Осетии и Грузии

Вашингтон обеспокоен данными о том, что власти Южной Осетии возводят ограждения при поддержке российских военных в районе границы с Грузией. С таким заявлением выступила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Россией де-факто власти возобновили установку заграждения на грузинской территории вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского района Южной Осетии", - заявила на брифинге официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.
По ее словам, это затрагивает гражданское население, проживающее в этом районе.
"Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров", - сказала дипломат.
Она подчеркнула: "Мы вновь призываем Россию приостановить незаконную оккупацию 20% грузинской территории, вывести свои силы на позиции, которые они занимали до конфликта, и предоставить беспрепятственный доступ доставке гуманитарной помощи в соответствии с ее четкими обязательствами по соглашению о прекращении огня от 2008 года".