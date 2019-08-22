Чт, 22.08.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Госдеп США призвал прекратить строительство стены на границе Южной Осетии и Грузии

Госдеп США призвал прекратить строительство стены на границе Южной Осетии и Грузии

1

Блок-пост грузинской полиции у границ Южной Осетии.

ФОТО: Shakh Aivazov/AP

Вашингтон обеспокоен данными о том, что власти Южной Осетии возводят ограждения при поддержке российских военных в районе границы с Грузией. С таким заявлением выступила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Россией де-факто власти возобновили установку заграждения на грузинской территории вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского района Южной Осетии", - заявила на брифинге официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, это затрагивает гражданское население, проживающее в этом районе.

"Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Мы вновь призываем Россию приостановить незаконную оккупацию 20% грузинской территории, вывести свои силы на позиции, которые они занимали до конфликта, и предоставить беспрепятственный доступ доставке гуманитарной помощи в соответствии с ее четкими обязательствами по соглашению о прекращении огня от 2008 года".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ