Галерея: немецкий обувной гигант открыл в Таллинне свой первый магазин

«Мы уже давно планировали выйти на эстонский рынок и открыть магазин в Таллинне, воплотив таким образом свою мечту – быть представленными во всех трех странах Балтии. В Латвии и Литве DEICHMANN ждал теплый прием, и теперь мы рассчитываем надежно закрепиться в Эстонии», - рассказала менеджер DEICHMANN по продажам в Балтийском регионе Живиле Бложиене.

Учрежденная в Германии компания DEICHMANN видит в Эстонии значительный потенциал роста и планирует до конца этого года открыть в Таллинне еще несколько магазинов. «В сентябре мы откроем своей второй магазин в торговом центре „Кристийне“», - отметила Бложиене. Компания стремится открыть в 2020 году магазины и в других городах Эстонии. Также ведутся работы по запуску онлайн-магазина на эстонском языке.

Первый магазин DEICHMANN в Эстонии расположен в торговом центре Nautica и занимает площадь в 380 квадратных метров. В только что открывшемся магазине покупателей ждут почти 15 000 пар обуви. В магазине работают восемь человек.

Руководитель торгового центра Nautica Ольга Аллик приветствует появление в стране ведущей европейской обувной сети. «Мы ищем для своего центра новые привлекательные бренды. DEICHMANN – флагман розничной продажи обуви и отличается богатым выборов высококачественных товаров. Он обязательно станет для покупателей еще одним поводом посетить центр Nautica. Решающими факторами при выборе Nautica для DEICHMANN стали центральное расположение и большое количество посетителей – как местных жителей, так и многочисленных туристов», - сказала Аллик.