Галерея: немецкий обувной гигант открыл в Таллинне свой первый магазин
В четверг, 22 августа, крупнейшая в Европе обувная сеть DEICHMANN открывает в таллиннском торговом центре Nautica свой первый магазин. Специализирующийся на обуви розничный гигант обладает более чем 4 000 магазинами в 26 странах Европы, а также в США, и в прошлом году продал более 178 миллионов пар обуви.
«Мы уже давно планировали выйти на эстонский рынок и открыть магазин в Таллинне, воплотив таким образом свою мечту – быть представленными во всех трех странах Балтии. В Латвии и Литве DEICHMANN ждал теплый прием, и теперь мы рассчитываем надежно закрепиться в Эстонии», - рассказала менеджер DEICHMANN по продажам в Балтийском регионе Живиле Бложиене.
Учрежденная в Германии компания DEICHMANN видит в Эстонии значительный потенциал роста и планирует до конца этого года открыть в Таллинне еще несколько магазинов. «В сентябре мы откроем своей второй магазин в торговом центре „Кристийне“», - отметила Бложиене. Компания стремится открыть в 2020 году магазины и в других городах Эстонии. Также ведутся работы по запуску онлайн-магазина на эстонском языке.
Первый магазин DEICHMANN в Эстонии расположен в торговом центре Nautica и занимает площадь в 380 квадратных метров. В только что открывшемся магазине покупателей ждут почти 15 000 пар обуви. В магазине работают восемь человек.
Руководитель торгового центра Nautica Ольга Аллик приветствует появление в стране ведущей европейской обувной сети. «Мы ищем для своего центра новые привлекательные бренды. DEICHMANN – флагман розничной продажи обуви и отличается богатым выборов высококачественных товаров. Он обязательно станет для покупателей еще одним поводом посетить центр Nautica. Решающими факторами при выборе Nautica для DEICHMANN стали центральное расположение и большое количество посетителей – как местных жителей, так и многочисленных туристов», - сказала Аллик.
DEICHMANN предлагает широкий выбор доступной высококачественной обуви для всей семьи: на каждый день и для торжественных случаев. В магазине представлены такие знаменитые бренды, как Adidas, Bench, Fila, Kendall + Kylie, Nike, Puma, Reebok, 5th Avenue, Catwalk, Gallus и многие другие. Магазины DEICHMANN отличает концепция простого и удобного шопинга, подразумевающая, что все модели и все размеры доступны прямо в торговом зале. Работники магазина всегда рады оказать покупателю помощь. Помимо обуви, магазин торгует сумками и другими аксессуарами.