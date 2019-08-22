Вахер и Хельме: сотрудничество продолжается

Министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердили после утренней встречи в МВД, что их сотрудничество продолжится. Оба отметили, что в сфере внутренней безопасности есть много важных проектов, поэтому нельзя тратить время на ссоры.
Март Хельме заявил, что Департамент полиции и погранохраны сделает Министерству внутренних дел предложение, как урезать расходы, после чего министерства направит его в правительство. Только после этого решится, за счет чего в действительности произойдут сокращения.
«Это масштабный процесс, затрагивающий не только МВД и Департамент полиции и погранохраны», - отметил Хельме. По его словам, вопреки тому, что звучало в последние дни, Департамент полиции и погранохраны не единственный, кому придется затянуть пояса потуже. Урезание расходов коснется большинство министерств.
Эльмар Вахер сказал, что не видел Мартина Хельме с того дня, как тот попытался убрать его с занимаемой должности. Но те две бумаги, которые на прошлой неделе вручил министр финансов, по-прежнему лежат на столе в его кабинете.