Новый ресторан Boho привлекает интересным меню и красочным интерьером

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В качестве стартера отлично подойдет домашний лимонад Boho

Ассортимент суши в меню впечатляющий, и, если вам будет трудно определиться с выбором, дружелюбные официанты помогут вам подобрать наиболее подходящую комбинацию. Нашими фаворитами стали: Roseni, Amore и MySushi tempura. Особенно последние – в них отлично чувствуется вкус тэмпуры, и соус его не перебивает.

Мы также узнали, что всегда можно попросить сделать роллы немного поменьше. И это замечательно, потому что как бы ни хороши были суши на вкус, запихивать в рот слишком большой кусок не очень-то приятно. Так что теперь вы знаете: если большие роллы не для вас, то скажите об этом официанту, и для вас сделают кусочки меньшего размера.

Цитата «Скажите официанту, если хотите, чтобы суши-роллы были не слишком большими и более удобными для поедания!»

Выбор суши позволяет делиться ими друг с другом. Хороший вариант, например, для свидания или встречи с подругой за коктейлем. Очень эффектно смотрится красиво украшенный поднос, на котором выложены суши разных сортов.

ФОТО: Boho

Даже жалко есть – настоящее произведение искусства!

Особенное впечатление на нас произвело карпаччо из осьминога. Нарезанный тончайшими слайсами обитатель морских глубин был достаточно просолен и имел легкую остроту. Благодаря соусу получается великолепное сочетание, которое может понравиться даже тем, кто не особенно жалует морепродукты и до сих пор не осмеливался попробовать осьминога. Подача блюда прекрасна, и есть очень удобно. Истинное наслаждение для гурманов. Мы также заказали говяжье карпаччо, которое тоже было вкусным, но не доставило такого удовольствия, как блюдо из осьминога. Скажем так: менее экстремальный вариант для тех, кто не может даже допустить мысли об осьминоге. Карпаччо из говядины, свежее и, несомненно, более безопасный выбор, чем осьминог, и все же я рекомендую попробовать последнего.

Из основных блюд мы выбрали филе тунца с рисом, морскими водорослями, киноа и кремом из авокадо, а из вегетарианских блюд решили отведать баклажан, фаршированный кускусом и козьим сыром – он подается с томатным соусом. Оба блюда имеют свои преимущества.

К примеру, филе тунца, как и некоторые другие блюда из меню, готовится в печи Josper, в качестве топлива для которой используют 100% древесный уголь. Последний наделяет еду аппетитным вкусом и не дает мясу или рыбе пригорать или пересыхать. Josper – это удачное сочетание гриля и печи, которое уже по достоинству оценили высококлассные отели, рестораны и стейк-хаусы. Филе тунца, приготовленное в печи Josper, остается сочным, с легким ароматом угольной печи, а в комбинации с гарниром это отличный и полезный выбор для тех, кто ценит блюда, инспирированные дарами моря.

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Баклажан с кускусом и козьим сыром хорош на вкус и прекрасен эстетически

Фаршированный баклажан – блюдо с ярко выраженным вкусом, которое для разнообразия могут брать и гости, предпочитающие мясные блюда. Козий сыр имеет приятную кремообразную консистенцию и придает легкий солоноватый вкус всему блюду. Томатный соус связывает кускус, баклажан и козий сыр воедино, но при этом не преобладает над остальными вкусами. Идеальный вариант для тех, кто любит вкусные вегетарианские блюда.

Меню весьма обширное, и каждый найдет себе что-то, что ему обязательно понравится. Любителей суши здесь ждут самые разнообразные вкусы, вегетарианцы могут выбрать вкуснейший фаршированный баклажан, а тем, кто не может жить без мяса, ресторан предлагает блюда, которые готовятся в печи Josper. Гости, ценящие морепродукты, могут отдать предпочтение безопасному тунцу или необычайно вкусному осьминогу.

10 поводов посетить кафе-коктейльный бар Boho