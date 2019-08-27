Новый ресторан Boho привлекает интересным меню и красочным интерьером

В новом интерьере кафе-коктейльного бара Boho сочетаются разные стили, а на кухне прекрасно уживаются кулинарные обычаи разных стран. Все это создает приятную богемную атмосферу, в которой, на первый взгляд, как будто что-то с чем-то диссонирует, но каким-то странным образом воспринимается как единая комбинация.
Пестрый интерьер и занятные уголки кафе-коктейльного бара
Ресторан, вмещающий до 200 посетителей, состоит из различных залов и проходов, в которых весьма умело создан немного иной мир, чем тот, в котором мы привыкли находиться. Если в одном зале у вас возникнет чувство, будто вы оказались посреди утопающего в зелени и наполненного тишиной леса, то, оказавшись в другом зале, вы словно перенесетесь на Восток. А в третьем зале практически каждый стул будет своего цвета. Вы можете приходить в ресторан Boho снова и снова, но при этом всякий раз чувствовать себя так, словно оказались в незнакомом месте – достаточно лишь разместиться на другом этаже или в другом зале. Внутреннее оформление Boho достойно того, чтобы увидеть его собственными глазами и выбрать для себя любимый уголок.
Добро пожаловать в красочный мир Boho!
Выражаясь современным языком, интерьер открывшегося месяц назад кафе-коктейльного бара Boho можно назвать инстаграмным – буквально в каждом его уголке можно сделать неповторимое фото, которым захочется поделиться с друзьями в социальных сетях. Скромность и минимализм – это не про Boho. Изобилие здесь во всем, начиная от внутреннего оформления и заканчивая меню. Местами возникает чувство, будто вы попали на виллу «Вверхтормашками», где хозяйничает Пеппи Длинныйчулок, но только в самом хорошем смысле. Трудно себе представить, что здесь могло быть меньше всевозможных деталей, ведь у каждой из них есть свое место и, если ее оттуда убрать, будет создаваться впечатление, что чего-то не хватает.
Дуэт исторической башни Хинке и богемной жизни
Здание, в котором разместился ресторан Boho, находится на границе Старого города, в исторической башне Хинке и двух прилегающих к ней зданиях. Одна часть Boho выходит на исторический пригород, а вторая находится в Старом городе, защищенном крепостной стеной. В прошлом здание использовалось, например, как склады, в советское время в нем размещался садоводческий магазин, а позднее даже действовало казино. В какой-то момент башня и примыкающие к нему здания оказались совсем запущены. И все же в ходе реновации удалось сохранить и подчеркнуть максимум деталей, имеющих историческую ценность.
Пестрое меню и широкие возможности выбора
В меню, так же, как в интерьере, ничего не оставлено на волю случая. Любой найдет здесь что-нибудь, что обязательно придется по душе. От длинного списка различных блюд поначалу может даже зарябить в глазах, но предупредительные официанты с радостью помогут вам сориентироваться в меню. Особенно что касается основного блюда – скорее всего, вам порекомендуют попробовать мясо, запеченное в печи Josper, речь о которой пойдет чуть ниже.
Для начала возьмем на пробу домашние лимонады. Мы выбрали лимонад под названием Boho и лимонад из зеленого яблока и огурца. Спустя короткое время свежий домашний напиток уже стоял на нашем столе, он оказался не очень сладким, но зато с весьма насыщенным вкусом. Особенно нам пришелся по душе лимонад со вкусом зеленого яблока и огурца. Оба выглядели очень эффектно: один ассоциировался со светло-розовой мечтой, а второй напоминал зеленый взрыв свежести.
В качестве стартера отлично подойдет домашний лимонад Boho
Ассортимент суши в меню впечатляющий, и, если вам будет трудно определиться с выбором, дружелюбные официанты помогут вам подобрать наиболее подходящую комбинацию. Нашими фаворитами стали: Roseni, Amore и MySushi tempura. Особенно последние – в них отлично чувствуется вкус тэмпуры, и соус его не перебивает.
Мы также узнали, что всегда можно попросить сделать роллы немного поменьше. И это замечательно, потому что как бы ни хороши были суши на вкус, запихивать в рот слишком большой кусок не очень-то приятно. Так что теперь вы знаете: если большие роллы не для вас, то скажите об этом официанту, и для вас сделают кусочки меньшего размера.
Цитата «Скажите официанту, если хотите, чтобы суши-роллы были не слишком большими и более удобными для поедания!»
Выбор суши позволяет делиться ими друг с другом. Хороший вариант, например, для свидания или встречи с подругой за коктейлем. Очень эффектно смотрится красиво украшенный поднос, на котором выложены суши разных сортов.
Даже жалко есть – настоящее произведение искусства!
Особенное впечатление на нас произвело карпаччо из осьминога. Нарезанный тончайшими слайсами обитатель морских глубин был достаточно просолен и имел легкую остроту. Благодаря соусу получается великолепное сочетание, которое может понравиться даже тем, кто не особенно жалует морепродукты и до сих пор не осмеливался попробовать осьминога. Подача блюда прекрасна, и есть очень удобно. Истинное наслаждение для гурманов. Мы также заказали говяжье карпаччо, которое тоже было вкусным, но не доставило такого удовольствия, как блюдо из осьминога. Скажем так: менее экстремальный вариант для тех, кто не может даже допустить мысли об осьминоге. Карпаччо из говядины, свежее и, несомненно, более безопасный выбор, чем осьминог, и все же я рекомендую попробовать последнего.
Из основных блюд мы выбрали филе тунца с рисом, морскими водорослями, киноа и кремом из авокадо, а из вегетарианских блюд решили отведать баклажан, фаршированный кускусом и козьим сыром – он подается с томатным соусом. Оба блюда имеют свои преимущества.
К примеру, филе тунца, как и некоторые другие блюда из меню, готовится в печи Josper, в качестве топлива для которой используют 100% древесный уголь. Последний наделяет еду аппетитным вкусом и не дает мясу или рыбе пригорать или пересыхать. Josper – это удачное сочетание гриля и печи, которое уже по достоинству оценили высококлассные отели, рестораны и стейк-хаусы. Филе тунца, приготовленное в печи Josper, остается сочным, с легким ароматом угольной печи, а в комбинации с гарниром это отличный и полезный выбор для тех, кто ценит блюда, инспирированные дарами моря.
Баклажан с кускусом и козьим сыром хорош на вкус и прекрасен эстетически
Фаршированный баклажан – блюдо с ярко выраженным вкусом, которое для разнообразия могут брать и гости, предпочитающие мясные блюда. Козий сыр имеет приятную кремообразную консистенцию и придает легкий солоноватый вкус всему блюду. Томатный соус связывает кускус, баклажан и козий сыр воедино, но при этом не преобладает над остальными вкусами. Идеальный вариант для тех, кто любит вкусные вегетарианские блюда.
Меню весьма обширное, и каждый найдет себе что-то, что ему обязательно понравится. Любителей суши здесь ждут самые разнообразные вкусы, вегетарианцы могут выбрать вкуснейший фаршированный баклажан, а тем, кто не может жить без мяса, ресторан предлагает блюда, которые готовятся в печи Josper. Гости, ценящие морепродукты, могут отдать предпочтение безопасному тунцу или необычайно вкусному осьминогу.
10 поводов посетить кафе-коктейльный бар Boho
- Instagrammable
- Милая терраса
- Эффектные кальяны и отдельная кальянная
- Свежая и красочная еда
- Большое меню, широкие возможности выбора
- Приемлемые цены
- Расположение в Старом городе
- Разные залы со своеобразным оформлением
- Новый и не похожий на другие
- Предложение на суши 1=2