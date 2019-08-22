Хотите снять квартиру? Для вас подготовлена таблица с ценами

«В прошлом случалось так, что неожиданно наступивший сентябрь фактически сводил предложения съемных квартир к нулю, и, следовательно, цены взлетали до небес. Приятно отметить, что этим летом KV.EE предлагает широкий выбор съемных квартир на любой вкус: различного размера, качества и цены», - сказал руководитель KV.EE Тарво Теслон.

Средняя цена предложенных внаем на портале KV.EE квартир в Таллинне за год выросла на 6,2% и составляет 12 евро за м².

«Средняя плата за наем в этом году несколько выше, чем год назад. Однако усиление конкуренции между наймодателями не позволило им произвольно повышать цены, - сказал Тарво Теслон. - Одной из причин увеличения средней цены найма на портале KV.EE является то, что в этом году предлагают снимать квартиры более высокого качества. Плата за наем аналогичной квартиры всего на один-два процента больше, чем год назад».

Наибольшее количество предложений - в сегменте двухкомнатных квартир, где на KV.EE предлагается 380 квартир в Таллинне.

«Самым востребованным товаром на рынке съемной жилплощади является доступная по цене однокомнатная квартира, для которой несколько потенциальных клиентов можно найти за считанные часы. Однако инвесторам стоит обратить внимание на то, что ниша съемных квартир из четырех и более комнат довольно пуста. Стоит подумать, может быть, стоит купить для сдачи внаем большую квартиру», - посоветовал Тарво Теслон.

Таблица: количество съемных квартир (tk) и средние цены (евро/месяц) на портале KV.EE

ФОТО: KV.EE