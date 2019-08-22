Количество получающих в Эстонию зарплату в конверте коренным образом изменилось

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee уже десятый год подряд проводит исследование, позволяющее установить распространенность зарплат в конверте. Более чем 5400 работникам был задан вопрос, получают ли они частично или полностью зарплату в конверте. Если в 2010 году с зарплатой в конверте сталкивался почти каждый третий отвечавший, то в 2019 году ее получение подтвердили 4,7% отвечавших. При этом полностью зарплату в конверте получали 3,1% отвечавших, а частично – 1,6%.

«Распространенность зарплаты в конверте в Эстонии быстро уменьшается, но исследование четко показывает, что на нашем рынке труда существуют определенные группы риска, которые по-прежнему вынуждены принимать зарплату таким образом, - комментирует исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - Кроме того, доля зарплат в конверте по-прежнему почти в три раза больше распространена среди мужчин – если среди мужчин с грязной зарплатой сталкивались 7,5% отвечавших, то среди женщин – 2,8%. Более того, если среди женщин распространение зарплаты в конверте сократилось за год на 1,4 процентных пункта, то среди мужчин популярность такой зарплаты осталась почти без изменений, уменьшившись всего на 0,4%».

По сферам зарплата в конверте наиболее популярна в секторе питания, где с ней сталкивались 16% отвечавших. Зарплата в конверте выше среднего уровня присутствует также в сфере туризма и гостиничного хозяйства (14,3%) и в строительном секторе (8,4%). Именно в строительном секторе за год значительно сократилась популярность зарплаты в конверте – в прошлом году с ней все еще сталкивались 13,8% работников этого сектора.

Группой риска по-прежнему следует считать молодежь без опыта работы. Среди отвечавших с опытом работы менее двух лет зарплату в конверте получал почти каждый десятый (9,4%), среди молодежи в возрасте 19 лет и младше – 13,1%. «Возможно, при найме молодежи правила недостаточно гибкие, что вынуждает работодателей в условиях дефицита рабочей силы заключать т.н. неофициальные соглашения. Закон, призванный защищать интересы и здоровье молодежи, предусматривает, как долго, где и какие работы может выполнять несовершеннолетний. Во-вторых, молодежь хочет работать, а на сезонные работы работодателям требуется дополнительная рабочая сила, что также может быть основанием для неофициальных соглашений», – считает Хенри Аувяэрт.

Третьей группой риска многие годы были работники с низким уровнем образования, среди которых тоже популярна зарплата в конверте. Свежее исследование показывает также, что если среди работников с высшим образованием с зарплатой в конверте сталкивались 3,5% отвечавших, то среди респондентов, обладающих лишь основным образованием, зарплата в конверте была более чем в два раза популярнее (7,7%). С другой стороны, здесь прослеживается позитивная тенденция, поскольку еще в 2017 году с грязной зарплатой сталкивались 18,1% работников, имеющих основное образование.

Риски, сопутствующие зарплате в конверте

Соглашаясь на зарплату в конверте, работник теряет многие государственные социальные гарантии. Например, он остается без справедливой компенсации по болезни, что имеет большое значение, если что-то случится со здоровьем, да и родительское пособие не соответствует тому, что он мог бы получать в случае официальной зарплаты. Соглашаясь зарплату в конверте, работник уменьшает и свои возможности при ходатайстве о получении займа в банке. Напоминаем, что на сайте Налогового-таможенного департамента Эстонии можно легко проверить, задекларировал ли работодатель всю зарплату, и оставить сообщение о выплате зарплаты в конверте.

Таблица 1: доля получателей зарплаты в конверте коренным образом изменилась

Доля зарплат в конверте 2019 4,7% 2018 6,2% 2017 13,9% 2016 12,2% 2015 31,0% 2014 20,4% 2013 24,9% 2012 26,0% 2011 25,2% 2010 29,8%

Таблица 2: получение зарплаты в конверте по сферам