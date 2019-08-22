В четверг Таллинн посещает более 6000 круизных туристов

В 8 часов утра в порту Ванасадам ошвартовалось судно Norwegian Getaway под флагом Багамских островов. Лайнер длиной 325 метров доставил в Таллинн почти 3700 туристов и покинет город в 17 часов.

В 9 часов в Таллинн прибыло судно Costa Magica под флагом Италии, которое доставило на один день в город почти 2500 интуристов. Судно покинет Таллинн в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.