Как удержать ценных работников?

Каждый хочет, чтобы в его бизнесе были самые лучшие специалисты. Человек, однако, стремится найти место получше и зачастую уходит к работодателю, предлагающему более заманчивые условия.

Какие же существуют возможности, чтобы удержать ценных работников в своей компании?

Самый простой ответ – деньги. Повысить оклад, и будет работник счастлив. Да счастлив он будет только два-три месяца. А что потом? Снова повышать заработную плату? Такая компания быстро «вылетит в трубу».

Какие варианты есть еще? Если не заниматься мотивацией посредством псевдостартапов, то самый простой и одновременно сложный, но, пожалуй, единственный вариант – сделать работников совладельцами предприятия. В то же время это технически простое решение может повлечь за собой риски как для человека, который станет совладельцем, так и для собственника компании. У работника появятся завышенные ожидания: ведь, кроме заработной платы, он получит право и на дивиденды. Собственник, в свою очередь, ожидает, что работник будет относиться к бизнесу со всей душой, «по 24 часа в день», вкладывая свои деньги и время.

Если с самого начала с людьми не обсудить все условия (кому именно предоставляют долю в компании, ожидания и обязанности обеих сторон и тому подобное), то менее чем через год конфликт неминуем.

Что же делать? Нужно использовать правила привлечения партнера по бизнесу.

Перед тем как предлагать работнику долю в компании, сам собственник должен ответить на десять вопросов на тему «Какой деловой партнер мне нужен?». Кроме того, с потенциальным деловым партнером надо обсудить 20 пунктов совместной предпринимательской деятельности.

Если вы сможете договориться сами с собой (зачем вам нужен партнер), а также с потенциальным деловым партнером (чтобы достичь общего понимания ведения бизнеса и решения проблем), тогда у вас есть шанс создать именно такое партнерство, при котором ценный работник не только не покинет вашу компанию, но вы получите партнера по бизнесу, содействующего развитию предприятия.