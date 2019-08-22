Яблоня раздора: дерево, растущее на границе участка, может быть источником неприятностей

Допустим, что восемь лет назад вы посадили у себя на участке яблоньку, которая все эти годы отлично плодоносила, но настолько разрослась, что стала раздражать ваших соседей, пишет младший маклер Хелина Карро в блоге Arco Vara. Сосед уже неоднократно предупреждал вас: «Если ты ничего не предпримешь, я сам займусь ее ветками!» Но поскольку у вашего соседа нет опыта ухода за плодовыми деревьями, он может повредить вашу любимую яблоню, поэтому, чтобы предотвратить конфликт, вам придется спилить ее полностью в следующем году. Но что можно предпринять, чтобы все были довольны?

«Для начала сходите к соседу в гости и осмотрите его участок. Посмотрите, как ваше дерево выглядит с его стороны. Возможно, вы не понимаете всей серьезности проблемы», - предполагает Карро. Необходимо найти решение, приемлемое для обеих сторон, тем более, что такие ситуации регулирует закон.

Итак, владелец недвижимости имеет право удалять корни, ветви и плоды деревьев и кустарников, растущих на соседнем участке, если они достигают его участка и усложняют или мешают использованию недвижимого имущества и не были удалены соседом, несмотря на предупреждение.

Если владелец недвижимого имущества разрешает соседу оставить ветви деревьев, которые растут на границе участков, но находятся уже на его территории, он имеет право пользоваться плодами этих веток.

Владелец недвижимого имущества имеет право пользоваться плодами, которые упали на его участок с дерева или кустарника, растущих на соседней недвижимости.

Плоды дерева, растущего на границе участков, а также древесина спиленного дерева принадлежат соседям в равных долях. Растущие на границе участков деревья и кустарники находятся в совместной собственности соседей.