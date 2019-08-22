Криптовалютный бизнес эстонцев прекратил существование

По состоянию на сегодняшний день сладкие обещания о дебетовой карте, которая позволит расплачиваться в магазинах с помощью криптовалюты, а также планы о растущих инвестициях — остались обещаниями. От бизнеса осталось лишь юридическое лицо, которое теперь возглавляет известный танкист Александер Урмас Вест, который уже дважды менял свое имя, а также на протяжении пяти лет скрывался от уголовного преследования и наказывался в суделном порядке, пишет Geenius.