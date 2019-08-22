Криптовалютный бизнес эстонцев прекратил существование

По состоянию на сегодняшний день сладкие обещания о дебетовой карте, которая позволит расплачиваться в магазинах с помощью криптовалюты, а также планы о растущих инвестициях — остались обещаниями. От бизнеса осталось лишь юридическое лицо, которое теперь возглавляет известный танкист Александер Урмас Вест, который уже дважды менял свое имя, а также на протяжении пяти лет скрывался от уголовного преследования и наказывался в суделном порядке, пишет Geenius.
Занимавший должность исполнительного директора Zantepay Мардо Соо сообщил, что потраченные на рекламу 300 000 евро не дали желаемого результата. Собранные деньги были потрачены на развитие проекта, но этих средств оказалось недостаточно для завершения начатого.
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