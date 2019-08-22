Социал-демократы: уничтожение второй пенсионной ступени приведет к нищете

Пенсионная реформа, которая сегодня снова будет обсуждаться в правительстве, приведет к ситуации, когда государство не выполняет ранее данные людям обещания.

«Поспешное распечатывание второй пенсионной системы – это опасная политическая игра, которая через несколько десятков лет будет влиять на жизни сотен тысяч человек. В случае реализации этого плана множество будущих пенсионеров не смогут прожить на свою низкую пенсию», - отметила заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.

По ее словам, социал-демократы сделают все для того, чтобы сорвать разрушение системы накопительной пенсии. «Если правящая коалиция в ближайшие недели не развалится, осенью мы в Рийгикогу дадим бой, чтобы остановить реформу», – заверила Пикхоф.

При этом, по ее словам, социал-демократы выступают за дополнительное повышение пенсии, в котором очень нуждаются сегодняшние пенсионеры, многим из которых грозит нищета.