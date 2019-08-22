В Пирита пьяная 40-летняя женщина напала на мужа и сына-подростка

Инцидент произошел в доме на улице Кюннапуу, где находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 40-летняя женщина напала на своего 50-летнего супруга и 16-летнего сына, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.