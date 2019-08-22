Чт, 22.08.2019
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  • В Пирита пьяная 40-летняя женщина напала на мужа и сына-подростка

В Пирита пьяная 40-летняя женщина напала на мужа и сына-подростка

Физическое насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: anan kaewkhammul/PhanterMedia/Scanpix

Накануне полиция отреагировала на семейный конфликт, произошедший в одном из частных домов на территории столичного района Пирита.

Инцидент произошел в доме на улице Кюннапуу, где находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 40-летняя женщина напала на своего 50-летнего супруга и 16-летнего сына, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.

По данным полиции, муж и сын получили телесные повреждения. На момент конфликта в доме находился еще один несовершеннолетний ребенок.

Женщину задержали и доставили в отделение полиции.

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