В Пирита пьяная 40-летняя женщина напала на мужа и сына-подростка

Накануне полиция отреагировала на семейный конфликт, произошедший в одном из частных домов на территории столичного района Пирита.
Инцидент произошел в доме на улице Кюннапуу, где находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 40-летняя женщина напала на своего 50-летнего супруга и 16-летнего сына, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.
По данным полиции, муж и сын получили телесные повреждения. На момент конфликта в доме находился еще один несовершеннолетний ребенок.
Женщину задержали и доставили в отделение полиции.