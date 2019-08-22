Чт, 22.08.2019
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Фото: фантастический дом на берегу озера в Норвегии

ФОТО: hqroom.ru

Норвежское архитектурное бюро Arkitektværelset спроектировало загородный дом  площадью 73 квадратных метра, пишет HQRoom

Учитывая все ограничения, архитекторы подошли к задаче максимально творчески. Дело в том, что предназначенный для строительства дома участок расположен на высоте 1125 м над уровнем моря, в зоне повышенной лавинной опасности. Однако более подробный анализ местности показал, что на самом деле дом находится за пределами опасной зоны в абсолютно безопасном месте.

ФОТО: hqroom.ru

Тем не менее архитекторы решили сохранить первоначальную идею защитного шлема с первоначальных эскизов. Так, сосновая крыша защищает дом спереди, где находятся его глаза, и предотвращает попадание дождя к главному входу, в воображаемой зоне шеи. Контраст между изогнутой сосновой обшивкой и выкрашенной в черный цвет главной частью дома создает сильную геометрическую форму, превращая здание в скульптуру. 

ФОТО: hqroom.ru

Панорамные окна этой надежной и в то же время уютной резиденции ориентированы на озеро. Внутри дубовые полы и панели отражают естественные цвета окружающей среды. Центральное пространство дома отведено под гостиную и кухню, а в задней части спроектированы спальня, ванная комната и сауна, которая - гениальный прием - может использоваться как комната для гостей.

Все фотографии этого чудо-дома доступны для просмотра ЗДЕСЬ.

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