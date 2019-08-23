Юрий Сапрыкин: даже сторонники Кремля признают, что битву за молодежь власть проиграла

— Москва митингует второй месяц подряд. Все началось с недопуска оппозиционных муниципальных депутатов на выборы. Как менялась повестка последующих акций протеста?

— Сначала главной темой был отказ в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты. Тут надо пояснить, что в этом году кандидаты не от парламентских партий должны были собрать большое количество подписей. Фактически, их кампания началась еще до момента регистрации. И очень хорошо было видно, кто эти подписи действительно собирает, кто активен в московских районах, а кого совсем незаметно. И когда не зарегистрировали самых активных кандидатов, которые, очевидно, эти подписи собирали, и зарегистрировали кандидатов, которые предположительно связаны с мэрией и которые в активности по сбору подписей замечены не были, то, людям это очень не понравилось. Ну а дальше силовой блок в российской власти начал реализовывать сценарий по подозрению в Майдане, при том, что никаких признаков массовых возмущений не было. Массовые задержания и аресты по абсолютно надуманным обвинениям, производимые с какой-то неадекватной жестокостью, стали следующим фактором, заставляющим людей выходить на улицы.

— 10 августа в Москве состоялся самый массовый митинг за последние 8 лет. По разным данным на проспекте Сахарова собралось от 50 до 60 тысяч человек. С чем вы связываете всплеск гражданской активности среди горожан?

— С тем, что недовольство и отчуждение от власти у значительной части жителей больших городов копилось не один год. Наверное, не хватало веских поводов, чтобы его выплеснуть и реализовать. В некотором роде митинг — следствие постепенного накопления этого недовольства. Жесткие, неадекватные действия власти стали спусковым крючком для того, чтобы при первой же возможности на улицы вышло очень много людей.

— Российские звезды вроде Дудя, Оксимирона, Фейса тоже повлияли на количество пришедших?

— Наверное, они как-то повлияли. С другой стороны, на это можно смотреть прямо противоположным образом. Люди вроде Дудя и Оксимирона, для которых важна честная коммуникация со своей аудиторией, просто не могли не почувствовать настроения людей и не могли не появиться на этом митинге. Это было бы для них невозможно, учитывая, как строится их публичный образ. Они были там же и испытывали те же чувства, что и сотни тысяч их зрителей и слушателей.

— В апреле этого года, когда в Англии была неразбериха с Брекзитом и Терезой Мэй, я стала свидетелем акции протеста в Лондоне, на которую со всей страны собралось миллион человек. Сейчас для российской столицы эта цифра немыслимая. Почему?