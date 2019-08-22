Первый GDPR случай: шведская школа получила штраф за распознавание лиц школьников

В январе этого года появилась новость, что в уникальном пилотном проекте Nordic software, компании Tieto и средней школы Андерстропа в шведском городе Шеллефтео протестировали автоматическую регистрацию учащихся с помощью тегов, приложений для смартфонов и технологии распознавания лиц. Реакция как студентов, так и преподавателей была положительной, сообщалось на странице разработчика технологии — компании Tieto. Причем в том же тексте отмечалось, что ученики и родители дали свое согласие на этот проект, а Tieto в тесном сотрудничестве со школой тщательно обеспечил безопасность и соблюдение GDPR.

Эксперимент или тестирование в школе длилось пару недель минувшей осенью. Каждый раз, когда ученик входил в класс, камера распознавала его лицо и регистрировала его появление на уроке в системе, чтобы сэкономить время учителя, который обязан делать то же самое вручную.

Судебный процесс по этому делу длился три недели и затронул 22 ученика. Шведская инспекция данных обнаружила, со совет средней школы Андерстропа нарушил европейское постановление о защите данных (GDPR), пишет издание Digital. Школе был назначен штраф в размере 200 000 шведских крон (19 000 евро).

По мнению Инспекции данных, биометрические данные, используемые для распознавания лиц, должны рассматриваться как конфиденциальные личные данные, и их нужно тщательно защищать, а для их обработки нужны четко сформулированные исключения.

Руководство школы подтвердило, что получило разрешение учеников использовать систему распознавания лиц для отслеживания их посещения школы. Юрист Инспекции данных однако же посчитала, что в данном случае совет школы не мог использовать их согласие, так как ученики находятся в зависимости от правления школы.