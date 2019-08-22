Сэндвич. ФОТО: Kia Cheng Boon/ Panther Media/ Scanpix

Во Франции задержан клиент ресторана, выстреливший в официанта из-за того, что его сэндвич не был приготовлен достаточно быстро.

По данным источников Франс пресс, задержанный 34-летний мужчина и ранее имел проблемы с законом, он фигурировал в делах об использовании огнестрельного оружия и наркотиках.

Убийство было совершено в пятницу в ресторане Mistral в восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Гран. Тогда подозреваемый скрылся с места происшествия, и сразу задержать его не смогли.

Бригады скорой помощи пытались спасти получившего тяжелое ранение 28-летнего официанта, но он умер на месте происшествия.

Его коллеги сообщили полиции, что клиент потерял самообладание из-за долгого ожидания своего заказа в заведении, где готовят пиццу и сэндвичи.

Убийство не на шутку потрясло местных жителей и сотрудников близлежащих заведений.

«Это тихий ресторан, без каких-либо проблем. Он открылся несколько месяцев назад», - сказала журналистам 29-летняя жительница Нуази-ле-Гран.