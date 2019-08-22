Топ-10 курортов мира, где самый высокий риск заработать пищевое отправление

В ходе расследования британских экспертов был составлен топ-10 туристических мест, где отдыхающие чаще всего страдают пищевыми отравлениями, пишет Turizm. Лидером по количеству таких случаев назван египетский курорт Хургада на берегу Красного моря. За последние два года с жалобами на боль в желудке к врачам обратилось 380 человек. Стоит отметить, что в исследовании принимали участие только британские туристы. Сколько всего отдыхающих испытывали проблемы с пищеварением, осталось неизвестным.

На втором месте среди неблагоприятных направлений идет Пунта Кана в Доминиканской Республике. Согласно отчету специалистов, с 2017 года здесь отравились 211 человек. Чуть меньше инцидентов зафиксировано в прибрежной туристической зоне Ривьера-Майя в Мексике. За два года выявлено 182 пищевых отравления. Также в число худших по этому параметру курортов вошли турецкая Анталья (108 случаев), мексиканский Канкун (95), Марракеш в Марокко (83), испанские Майорка (66) и Бенидорм (62).

Специалисты отмечают, что ежегодно у тысяч людей также возникает синдром раздраженного кишечника (СРК), являющийся прямым результатом пищевого отравления. Он может вызвать сильную боль, вздутие живота, спазмы, газы, диарею и запор. Кроме того, постинфекционный синдром раздраженного кишечника после воздействия сальмонеллы или кишечной палочки приводит к тяжелым заболеваниям суставов.

Британские врачи предупреждают туристов, чтобы они были особенно бдительны в районах повышенного риска, поскольку приступы пищевого отравления могут нести побочные эффекты, которые сохраняются после того, как первоначальные симптомы болезни утихли. Элементарное несоблюдение простейших правил гигиены может спровоцировать болезнь и испортить любой отдых. Кроме того, оно чревато серьезными осложнениями.