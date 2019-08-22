Газета: раскрыта связь эстонско-российского бизнесмена с фирмами по перекачке денег

Российско-эстонский предприниматель Роман Стройков (26-е место в ТОП богатых людей Äripäev) сотрудничал с компаниями, которые, по данным российских судов, годами заключали фиктивные сделки с целью неуплаты налогов, пишет издание "Деловые ведомости" в сотрудничестве с «Новой газетой Балтия».
Кроме того, компанию его родственника, ныне осужденного на 10,5 лет за мошенничество, обвиняют в подделке отчетности и даже отмывании денег.
Издание «Новая газета Балтия» опубликовало три статьи, описывающие движение средств из российских «однодневок» (источник информации – решения российских судов) на счета компаний, управляемыми людьми, работавшими в компаниях Стройкова.
Читать подробнее в DV.