И допинг не нужен: на соревнованиях в России обнаружились массовые подтасовки результатов

Протоколами заинтересовался Максим Карамашев, экс-кандидат в президенты Всероссийской федерации (ВФЛА), сейчас тренер и администратор крупнейшего легкоатлетического сообщества Вконтакте – группа SBORBEG. Публикация – здесь, вот только некоторые примеры:

• Женская 100-метровка. Результат Ксении Елизовой в предварительном протоколе – 11,90 секунды. После забега Елизова давала интервью (сейчас ролик удален), где называла эти же цифры. В итоговом протоколе ее время – 11,84, и это уже норматив МС. Елизова показывала точно такие секунды три года назад – и, кстати, именно на Мемориале иркутских легкоатлетов.

Анастасия Доманина: было 12,70 – стало 12,64, и это норматив КМС.

Женская 400-метровка. Кристина Байкова: было 54,27 – стало 54,24, это пропуск в зону МС. Вообще, Байкова этим летом бегала значительно быстрее – и выполнила норматив еще до Мемориала (53,90). В Иркутске она, как и Елизова, просто показала результат уровня МС – скоро вы узнаете, почему лишний раз выдать такие секунды тоже важно.

Екатерина Иванова: было 55,86 – стало 55,00. Елизавета Комарова: было 58,28 – стало 57,71 (норматив КМС). И как раз с Комаровой – воспитанницы Шкурбицкого – пошел эффект домино, чтобы не нарушился порядок прихода на финиш.

Вслед за Комаровой изменились результаты Валентины Ластковой и Марины Хекашвили. Они показали одинаковое время: было 58,27 – стало 57,70.

Мужская 100-метровка. А вот здесь результаты изменились так, что порядок прихода на финиш по протоколу нарушился! Александр Мамбергер занял пятое место с результатом 10,90 – выполнил норматив КМС. А вот Алексей Горбунов финишировал четвертым с временем 10,93.

Женская 800-метровка. Результат Валерии Токаревой в итоговом протоколе быстрее на 7,63 секунды (!), чем в предварительном. У Шкурбицкого тренируется не Токарева, а проигравшая ей Анастасия Холодилова: ее результат улучшен на 8,45 секунды.

Всего Карамашев нашел 14 расхождений в протоколах: "В Иркутске я соревновался, у меня даже личный рекорд 2007 года оттуда, поэтому Мемориал отслеживаю очень внимательно. Открыл итоговый протокол; и первое, что бросилось в глаза, – женская 100-метровка. У Елизовой – 11,84, результат точно по МС. Личный тренер – Шкурбицкий. Заинтересовался и стал листать дальше, потом нашел другие материалы в иркутских группах – в том числе видео с интервью. Ну и не стал об этом молчать. Легкая атлетика пытается встать на правильные рельсы, а такое нарушение ничуть не менее пагубно, чем допинг. Спортсмены тренируются в расчете на быстрые секунды, звания, доплаты. Доплаты на Мемориале ввели несколько лет назад; суммы смешные – 5 тысяч или около того. Расхождения в протоколах бывают очень редко, и они минимальны. Судейская коллегия может пересмотреть фотофиниш, принять запрос спортсмена или тренера – и до утверждения протокола внести изменения.

Бывает, что результаты в предварительный протокол вписывают ручкой – отсюда возможно неточное написание цифры, расхождение с результатом из-за невнимательности. Бывает, результат одного спортсмена ставят другому. Все это не носит массового характера – один-два случая за соревнования.

Сейчас в Иркутске явно другой масштаб. Я не говорю, что результаты натянули вообще всем ученикам Шкурбицкого – скорее, тем, кто были близки к определенным нормативам. Тренер предпринял попытку подрисовать результаты. А чтобы сохранить порядок прихода спортсменов на финиш, подтянули всем подряд – даже чужим. Я не знаю, спрашивал ли Шкурбицкий разрешение у других тренеров; скорее всего, делал втихую."

Свои пояснения дал и главный герой истории, Василий Шкурбицкий:"Мы ждали ответа от Кемерово, потому что использовали на соревнованиях кемеровскую электронику.

Взять женскую 400-метровку: там у нескольких спортсменок одинаковые результаты, с разницей в сотую – был сбой электроники. На женской 800-метровке перепутали результаты, проставили не туда – ошибка секретаря, наверное. Там даже есть спортсменка, которой проставили результат, хотя она сошла. С Мамбергером на 100-метровке – тоже человеческая ошибка: получилось так, что спортсмен с лучшим временем оказался по протоколу сзади.