Объявивший об уходе из политики Калле Паллинг нашел себе еще одну работу

Исполнительный директор Estanc Михкель Таммо подчеркнул, что Калле Паллинг имеет большой опыт в политике, где его основными темами были энергетика, новая экономика, окружающая среда и внешняя политика. Поэтому он принесет большую пользу предприятию при формировании стратегии и развитии продукции, передает Postimees .

По словам Калле Паллинга, потенциал на экспортных рынках исследования и развития продукции Эстонии велик, но в то же время впечатляющими являются вызовы при дигитализации промышленности и развитии новых продуктов. Он приступит к работе в качестве члена правления Estanc в сентябре. Помимо него, туда входят Райго Таммо, Херти Таммо и Анти Таммо.