Объявивший об уходе из политики Калле Паллинг нашел себе еще одну работу

Член Рийгикогу Калле Паллинг, недавно объявивший об уходе из политики, войдет в совет фирмы Estanc, функционирующей в сфере машиностроительной промышленности.
Исполнительный директор Estanc Михкель Таммо подчеркнул, что Калле Паллинг имеет большой опыт в политике, где его основными темами были энергетика, новая экономика, окружающая среда и внешняя политика. Поэтому он принесет большую пользу предприятию при формировании стратегии и развитии продукции, передает Postimees.
По словам Калле Паллинга, потенциал на экспортных рынках исследования и развития продукции Эстонии велик, но в то же время впечатляющими являются вызовы при дигитализации промышленности и развитии новых продуктов. Он приступит к работе в качестве члена правления Estanc в сентябре. Помимо него, туда входят Райго Таммо, Херти Таммо и Анти Таммо.
С сентября основным местом работы Паллинга станет стартап Cachet, предлагающий международную услугу страхования, в котором он является соучредителем и членом правления. Его партнер - исполнительный директор Cachet Хеди Мардисоо.