Чт, 22.08.2019
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Информатор из ТТУ: «Возникло ощущение, что я в банде»

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Живущий в Эстонии американец, докторант ТТУ Киган Макбрайд. разоблачая мошенническую схему получения евроденег для ТТУ, рисковал докторской степенью а, возможно, что и карьерой. В видеоинтервью он откровенно рассказывает о своих мотивах и описывает свои попытки пробить круговую поруку в университете, пишет Postimees.

В отличие от многих других коллег по Институту общественного управления Нурксе, он понял, что в своей лжи там перешли все границы. Однако говорить об этом внутри института оказалось слишком сложно.

«Это обман!» - прокричал он руководству института. А оно поставило младшего научного сотрудника перед фактом – ты хочешь получить докторскую степень, или нет? Если да, молчи. Они не собирались поступать морально. Большая часть коллег с удовольствием молчала, не задавая вопросов. Макбрайд оказался словно в ловушке – для получения докторской степени ему нужно было принимать участие в мошенничестве.

«Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду», - рассказал он. Но американец не собирался это долго терпеть. Молодой человек обратился со своей проблемой в отдел кадров, но там на его слова не отреагировали. Еще меньше от этого было толку.

Макбрайд понял, что должен добраться до самого верха этой горы. А марте этого года он встретился с ректором Яаком Аавиксоо. Аавиксоо казался напуганным и пообещал заняться махинаторами.

Но ничего не произошло.

На протяжении всего времени Макбрайд собирал доказательства. Сохранял законспирированную переписку и подделанные таблицы.

Благодаря его деятельности теперь общественность знает, что ученые института общественного управления ТТУ – люди, которые учат общественный сектор, как лучше всего использовать деньги налогоплательщика – обманным путем получали деньги из еврофондов и от университета.

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