Уборка с умом: самые распространенные ошибки и как их избежать

Вот несколько распространенных ошибок и советы, как их исправить

Что не так?

Порезать на тряпки старую футболку — чем плохо? Раньше стекла смятой газетой натирали, и помогало.

Но часто бабушкины методы — это двойная работа. Если протереть стеклянный столик такой самодельной тряпкой, на нем останутся частицы хлопчатобумажной ткани и ворсинки, и придется протирать поверхность еще раз. А газета и вовсе оставляет на стекле микроцарапины, поэтому оно пачкается быстрее, чем стекло, которое моют более щадящим способом.

Как исправить?

Во-первых, разберитесь с назначением каждого вида тряпки. Латексные хорошо впитывают воду, ими удобно быстро вытирать остатки загрязнений с поверхностей кухонных плит, умывальников или унитазов после чистки губкой.

Тряпки из микрофибры отлично вбирают в себя пыль. Ими же, или тряпками из искусственной замши легко отполировать поверхности до блеска.

Во-вторых, изучайте интернет-форумы и youtube-каналы с обзорами инвентаря и средств для уборки. Так вы будете в курсе, какие продукты хорошо зарекомендовали себя в быту.

Что не так?

Разные зоны загрязняются с разной скоростью: в спальне обычно всегда чище, чем в других помещениях, ведь здесь мы проводим меньше всего времени. А вот прихожая, гостиная, ванная и кухня — зоны, которым мало уборки раз в неделю, пусть даже и основательной.

Как исправить?

Американка Марла Силли, автор популярной системы Flylady, всем сердцем ненавидит уборку в выходные и советует убирать квартиру понемногу, но каждый будний день, в течение 15 минут в день и ни секундой больше. Адепты Flylady утверждают, что этого достаточно для поддержания идеального порядка в доме.

Что не так?

Вымыли до блеска зеркало в ванной, перебрали продукты на полках холодильника, пропылесосили все ковры в доме, а на грязную плиту не хватило сил.

Как исправить?

Возьмите за привычку оценивать объем работы до начала уборки. Ведь если залить плиту моющим средством перед манипуляциями с зеркалом, холодильником и коврами, отмыть жир и остатки еды будет в несколько раз легче.

Что не так?

Иногда беспорядок — это не следствие лени, а плохо организованное пространство, когда предметы стоят там, где хочется хозяйке, а не там, где это было бы удобно.

Обычно это касается мелких предметов. Пыль оседает на них со скоростью света, а красивые композиции из сувениров, статуэток и мелочей, которые должны быть всегда под рукой, быстро превращаются в кучу хлама.

Как исправить?

Купите для мелочей красивые органайзеры: в той же IKEA большой выбор коробок, подставок и контейнеров. Ведь смахнуть пыль с коробки быстрее, чем с каждой безделушки по отдельности, правда?