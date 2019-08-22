Чт, 22.08.2019
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Уборка с умом: самые распространенные ошибки и как их избежать

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Как перестать тратить уйму времени на поддержание чистоты в доме? Есть два способа: нанять домработницу или радикально сменить подход к уборке. Но для начала перестаньте допускать ошибки, о которых мы сейчас расскажем. Возможно, этого будет достаточно, чтобы уборка стала короче в два, а то и в три раза. InMyRoom предлагает попробовать!

Вот несколько распространенных ошибок и советы, как их исправить

Что не так?

Порезать на тряпки старую футболку — чем плохо? Раньше стекла смятой газетой натирали, и помогало.

Но часто бабушкины методы — это двойная работа. Если протереть стеклянный столик такой самодельной тряпкой, на нем останутся частицы хлопчатобумажной ткани и ворсинки, и придется протирать поверхность еще раз. А газета и вовсе оставляет на стекле микроцарапины, поэтому оно пачкается быстрее, чем стекло, которое моют более щадящим способом. 

Как исправить?

Во-первых, разберитесь с назначением каждого вида тряпки. Латексные хорошо впитывают воду, ими удобно быстро вытирать остатки загрязнений с поверхностей кухонных плит, умывальников или унитазов после чистки губкой.

Тряпки из микрофибры отлично вбирают в себя пыль. Ими же, или тряпками из искусственной замши легко отполировать поверхности до блеска. 

Во-вторых, изучайте интернет-форумы и youtube-каналы с обзорами инвентаря и средств для уборки. Так вы будете в курсе, какие продукты хорошо зарекомендовали себя в быту.

Что не так?

Разные зоны загрязняются с разной скоростью: в спальне обычно всегда чище, чем в других помещениях, ведь здесь мы проводим меньше всего времени. А вот прихожая, гостиная, ванная и кухня — зоны, которым мало уборки раз в неделю, пусть даже и основательной.

Как исправить?

Американка Марла Силли, автор популярной системы Flylady, всем сердцем ненавидит уборку в выходные и советует убирать квартиру понемногу, но каждый будний день, в течение 15 минут в день и ни секундой больше. Адепты Flylady утверждают, что этого достаточно для поддержания идеального порядка в доме. 

Что не так?

Вымыли до блеска зеркало в ванной, перебрали продукты на полках холодильника, пропылесосили все ковры в доме, а на грязную плиту не хватило сил.

Как исправить?

Возьмите за привычку оценивать объем работы до начала уборки. Ведь если залить плиту моющим средством перед манипуляциями с зеркалом, холодильником и коврами, отмыть жир и остатки еды будет в несколько раз легче. 

Что не так?

Иногда беспорядок — это не следствие лени, а плохо организованное пространство, когда предметы стоят там, где хочется хозяйке, а не там, где это было бы удобно.

Обычно это касается мелких предметов. Пыль оседает на них со скоростью света, а красивые композиции из сувениров, статуэток и мелочей, которые должны быть всегда под рукой, быстро превращаются в кучу хлама. 

Как исправить?

Купите для мелочей красивые органайзеры: в той же IKEA большой выбор коробок, подставок и контейнеров. Ведь смахнуть пыль с коробки быстрее, чем с каждой безделушки по отдельности, правда?

Органайзеры незаменимы не только для мелочей: в прозрачных коробках удобно хранить обувь, в пищевых контейнерах — продукты в холодильнике, в ярких коробках — игрушки в детской.

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