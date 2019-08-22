Нотариусы не согласны с предложением Департамента конкуренции

По оценке Нотариальной палаты, обнародованное в среду предложение Департамента конкуренции, якобы призванное сделать нотариальные услуги доступнее для людей, в реальности будет иметь совершенно противоположный эффект. Внедрение основанной на конкуренции ценовой политики вместо установленных государством и унифицированных по всей стране ставок, может снизить доступность ряда услуг и повредит качеству услуг в целом.
По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, нотариусы готовы взвесить поступившие предложения, но следует помнить, что цель установленной законом платы заключается в обеспечении независимости и беспристрастности нотариусов. «Именно в результате того, что ставки сейчас установлены законом, нотариусам запрещено заключать отдельные соглашения в отношении цены своих услуг. Честно говоря, остается непонятным, какую именно проблему призвано решить данное предложение», - сказала Саар-Йохансон, сославшись на отчет «Doing Business» Всемирного банка, согласно которому по уровню цен и простоты заключения сделок с недвижимостью Эстония находится на высоком шестом месте в мире. «В том, что касается конкуренции, нам в пример приводят Италию и Голландию, которые в этом рейтинге занимают, соответственно, 23 и 31 места», - добавила Саар-Йохансон.
Также стоит иметь в виду, что нотариусы являются назначенными государством независимыми поставщиками услуг, и поэтому система свободной конкуренции находится в сильном противоречии с принципом независимости нотариуса. «Показалось ли бы нам, например, логичным, если бы принцип свободной конкуренции применялся в отношении судов? Если бы люди обращались в те суды, где производство обходится дешевле? Суть должности нотариуса заключается в том, чтобы именно своей независимостью и беспристрастностью предупреждать возникновение ситуаций, для разрешения которых потом обращаются в суд», - объяснила Саар-Йохансон.
В 2018 году средняя цена нотариальной сделки составляла 89 евро, причем, по оценке нотариусов, за меньшие деньги было бы крайне сложно обеспечить высококачественную правовую услугу, выполнять все возложенные на нотариусов обязательства и при этом еще управлять всеми регистрами и информационными системами, за которые нотариусы сегодня отвечают. «Цель установленной законом нотариальной платы заключается в том, чтобы обеспечить всем равный доступ к правовой помощи по разумным ценам. Сегодня это также значит, что за счет более доходных сделок нотариусы покрывают расходы в связи со сделками, которые по объему работы и по цене являются, скорее, убыточными. Так, например, более дорогие сделки с недвижимостью позволяют нотариусам покрывать расходы, связанные с производством по наследству и прочими сделками, которые осуществляются по цене ниже себестоимости», - сказала Саар-Йохансон.
По оценке Нотариальной палаты, внедрение сделанных Департаментом конкуренции предложений имело бы следующий эффект
- Ценовая конкуренция снизит доступность нотариальных услуг для менее обеспеченных групп населения. Изменение действующей системы сработает против общественного интереса, который заключается в том, чтобы нотариальные сделки и предоставляемая при их совершении правовая помощь были бы финансово доступны каждому – в том числе наименее обеспеченным группам населения.
- Изменение поставит под угрозу региональную доступность нотариальных услуг, поскольку содержать нотариусов во всех регионах экономически нецелесообразно, и в некоторых регионах услуга может исчезнуть. Это будет способствовать региональной маргинализации.
- В случае свободного ценообразования снизиться могут только цены наиболее дорогих сделок. В такой ситуации нельзя исключать, что наименее обеспеченные частные клиенты по сути вынуждены будут дотировать сделки бизнес-клиентов.
- Поскольку сегодня информация об установленных законом ценах является публичной, связанные со сделкой расходы всегда можно точно рассчитать заранее. В случае введения изменений такая возможность – по крайней мере, в своей нынешней форме – исчезнет.
- Увеличится время оказания услуг, а их качество может понизиться. Заключение соглашений относительно расценок создаст дополнительную нагрузку и приведет к большей трате времени как для нотариусов, так и для клиентов, поскольку перед началом работы над каждой сделкой потребуется заключать соответствующее соглашение.