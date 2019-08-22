Нотариусы не согласны с предложением Департамента конкуренции

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, нотариусы готовы взвесить поступившие предложения, но следует помнить, что цель установленной законом платы заключается в обеспечении независимости и беспристрастности нотариусов. «Именно в результате того, что ставки сейчас установлены законом, нотариусам запрещено заключать отдельные соглашения в отношении цены своих услуг. Честно говоря, остается непонятным, какую именно проблему призвано решить данное предложение», - сказала Саар-Йохансон, сославшись на отчет «Doing Business» Всемирного банка, согласно которому по уровню цен и простоты заключения сделок с недвижимостью Эстония находится на высоком шестом месте в мире. «В том, что касается конкуренции, нам в пример приводят Италию и Голландию, которые в этом рейтинге занимают, соответственно, 23 и 31 места», - добавила Саар-Йохансон.

Также стоит иметь в виду, что нотариусы являются назначенными государством независимыми поставщиками услуг, и поэтому система свободной конкуренции находится в сильном противоречии с принципом независимости нотариуса. «Показалось ли бы нам, например, логичным, если бы принцип свободной конкуренции применялся в отношении судов? Если бы люди обращались в те суды, где производство обходится дешевле? Суть должности нотариуса заключается в том, чтобы именно своей независимостью и беспристрастностью предупреждать возникновение ситуаций, для разрешения которых потом обращаются в суд», - объяснила Саар-Йохансон.

В 2018 году средняя цена нотариальной сделки составляла 89 евро, причем, по оценке нотариусов, за меньшие деньги было бы крайне сложно обеспечить высококачественную правовую услугу, выполнять все возложенные на нотариусов обязательства и при этом еще управлять всеми регистрами и информационными системами, за которые нотариусы сегодня отвечают. «Цель установленной законом нотариальной платы заключается в том, чтобы обеспечить всем равный доступ к правовой помощи по разумным ценам. Сегодня это также значит, что за счет более доходных сделок нотариусы покрывают расходы в связи со сделками, которые по объему работы и по цене являются, скорее, убыточными. Так, например, более дорогие сделки с недвижимостью позволяют нотариусам покрывать расходы, связанные с производством по наследству и прочими сделками, которые осуществляются по цене ниже себестоимости», - сказала Саар-Йохансон.

По оценке Нотариальной палаты, внедрение сделанных Департаментом конкуренции предложений имело бы следующий эффект