Внимание, розыгрыш! Rus.Postimees отправит своих читателей на спектакль Русского театра

Две семейные пары собрались обсудить драку своих сыновей, в результате перессорились и наговорили сперва соседям, а потом друг другу все то, что прежде подавлялось политкорректностью и воспитанием. Очевидно, что в этой комической истории автор раскрывает слабость и лицемерие буржуазного общества, кризис западного либерализма, крах института брака. В процессе светской беседы герои срывают свои социальные маски. Натянутые улыбки, чеканный официоз, предельно тактичные извинения друг перед другом - все это утрачивает всякий смысл.

Одна из героинь, выступающая в образе большой любительницы искусства, страдалицы по судьбам африканских детей и последнего оплота интеллигенции, постоянно проклинает свою домработницу, которая «вечно забывает ставить колу в холодильник», а к финалу устраивает эксцентричную истерику со слезами и подбрасыванием к потолку сумочки оппонентки. Невозмутимые мужья поначалу стоят в стороне, однако немного погодя решат, что в подобной ситуации будет не лишним выпить по стаканчику виски, дабы «увидеть мир в приятной четкости». Вместе с алкогольным опьянением драматург Ясмина Реза повысит и градус пафоса, который временами достигает тут совершенно бунюэлевских высот.

Ясмина Реза – французский драматург, прославившаяся своей пьесой «Арт» (1994), шедшей на ведущих сценах стран мира и много лет входившей в репертуар театров Москвы и Петербурга. Написанная ею в 2007 году пьеса «Бог резни/Le Dieu du carnage» впервые была поставлена в Цюрихе, позже с успехом шла на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа. В марте 2009 года пьеса была названа «лучшей комедией сезона 2008 в Лондоне» и получила театральную премию Лоренса Оливье. В 2011 году фильм режиссёра Романа Полански, снятый на основе этой пьесы, стал одним из открытий Венецианского кинофестиваля. В 2011 году пьеса Ясмины Реза была поставлена Сергеем Пускепалисом в московском театре «Современник».

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