Азиатские потребители начинают оказывать давление на европейский спорт

Все игры Серии А в первых двух тура начинаются не раньше 18:00 по местному времени. В это время в Пекине уже полночь. С 3-го тура один матч будет проходить в воскресенье в 12:30, а еще одна игра – в 15:00 в субботу.

«Ювентус» ссылается на опыт АПЛ и Ла Лиги, которые изменили время начала матча для увеличения азиатской аудитории. Клуб считает, что эта мера поможет итальянскому чемпионату привлекать больше внимания и состязаться с ведущими футбольным соревнованиями по количеству привлекаемой аудитории.

«Нам необходимо найти баланс между итальянской и международной аудиторией. Вопрос касается не только трансляций, но и правильного распределения прав. В этом смысле разрыв между Серией А и АПЛ огромен. Это очень давняя история, которая часто становилась причиной для разногласий между клубом и лигой», – сказал финансовый директор «Ювентуса» Джорджио Риччи.

В этом году «Ювентус» не вошел в топ-10 самых богатых клубов мира по версии Deloitte, заняв 11-ю строчку. Чемпион Италии остался позади всех клубов АПЛ, которые заняли в прошлом сезоне места с 1-е по 6-е. Сообщается, что «Ювентус» заработал 394,9 млн евро в сезоне-2017/18. Однако в клубе уверены, что «Ювентус» сможет показывать более высокие результаты, если выйдет на азиатский рынок.

Несмотря на это, «Ювентусу» придется ждать изменений во времени начала матчей как минимум до сезона-2020/21, так как новые соглашения по трансляциям Серии А начнут действовать только через сезон. До этого момента «Ювентус» планирует продвигать свой бренд в Азии с помощью других средств. Например, этим летом итальянский клуб играл в Сингапуре, Китае и Южной Корее в рамках подготовки к новому сезону.